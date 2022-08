Le altre notizie del giorno: il Giappone promette di lavorare con gli Usa per la stabilità della regione. L'Asean condanna i pochi progressi per la pace in Myanmar. Atleta dello Sri Lanka sparito ai Giochi del Commowealth. Tensioni nel Nagorno Karabakh. Zelenskyj vorrebbe parlare "direttamente" con Xi Jinping.

COREA DEL NORD

Secondo un report delle Nazioni Unite nei primi sei mesi di quest’anno la Corea del Nord ha condotto i preparativi per un test nucleare. Pyongyang “ha continuato a sviluppare la sua capacità per la produzione di materiale fissile nel sito di Yongbyon”, si legge nel documento. Il sito ospita i principali reattori nucleari del Paese.

GIAPPONE – USA

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi oggi hanno concordato di lavorare insieme per garantire pace e stabilità nello Stretto di Taiwan e un Indo-Pacifico “libero e aperto”. Ieri cinque missili balistici cinesi sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone.

ASEAN – MYANMAR

I ministri degli Esteri dell’Asean hanno espresso il loro disappunto riguardo il fallito tentativo di ristabilire la pace in Myanmar, criticando i generali golpisti per non aver attuato il piano in cinque punti proposto dall’organizzazione. Nonostante la limitata capacità coercitiva dell’Associazione, è la seconda volta che la questione politica interna del Myanmar viene inserita in un comunicato congiunto.

SRI LANKA – Regno Unito

Un atleta dello Sri Lanka è sparito dal villaggio olimpico di Birmingham che in questi giorni sta ospitando i Giochi del Commonwealth. Anche altri due membri del team di judo avevano lasciato il villaggio, ma sono stati trovati dalla polizia. Al momento secondo le autorità “è difficile arrivare a una conclusione concreta riguardo la loro fuga.

RUSSIA – IRAN – INDIA

A causa delle sanzioni occidentali, la Russia guarda sempre più all’Asia: a luglio 39 container hanno attraversato il Turkmenistan e l’Iran e ora sono diretti in India. Si tratta della prima grande spedizione attraverso l'International North-South Transport Corridor, una rete di 7.200 km di ferrovie, autostrade e rotte marittime che collegano Russia e Iran all'India. Dall’invasione dell’Ucraina le importazioni dell'India dalla Russia sono aumentate di quasi cinque volte, superando i 15 miliardi di dollari.

UCRAINA – CINA

Il presidente ucraino Zelenskyj vuole parlare direttamente con il leader cinese Xi Jinping, ritenendolo l’unico in grado di influire con efficacia sulla Russia per far cessare la guerra, come sostiene il South China Morning Post, che ha ottenuto la prima intervista del capo dell’Ucraina alla stampa asiatica.

ARMENIA – AZERBAIJAN

Il capo della repubblica armena non riconosciuta del Nagorno Karabakh ha dichiarato lo stato di mobilitazione militare parziale, per rispondere agli attacchi dell’esercito azero nei territori controllati dagli armeni, che hanno provocato 2 vittime e 14 feriti tra i militari. Il ministero della difesa dell’Azerbaigian ha denunciato a sua volta le sparatorie da parte armena, con un soldato morto.