Le notizie di oggi: delegazione ufficiale di Riyadh in Cisgiordania, un ministro israeliano per la prima volta visita l’Arabia Saudita. Il presidente di Evergrande sotto il controllo della polizia. Un tentato suicidio e il ferimento di un manifestante durante le proteste a Bangalore per una controversia sull’acqua. Pyongyang pronta a riaprire le frontiere agli stranieri, chiuse dalla prima fase della pandemia di Covid-19. Holding cinese presenta progetto per il pompaggio e la distribuzione di acqua potabile dal bacino kirghiso-uzbeko.

VIETNAM - ONU

L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani esprime preoccupazione verso Hanoi per l’arresto di Ngo Thi To Nhien, esperta di ambiente ed energia verde, responsabile del progetto di transizione energetica (Viet), già collaboratrice di agenzie Onu e degli Stati Uniti. Un fermo a pochi giorni dalla visita del presidente Usa Joe Biden, celebrata per gli accordi sul commercio e sui diritti umani.

A. SAUDITA - PALESTINA - ISRAELE

Per la prima volta in oltre 30 anni una delegazione ufficiale di Riyadh ha visitato ieri la Cisgiordania, per assicurare ai palestinesi il proposito di difendere la loro causa, anche in seguito alla normalizzazione dei rapporti con Israele. La cooperazione fra regno wahhabita e Stato ebraico è sempre più evidente: il ministro israeliano del Turismo Haïm Katz andrà Arabia Saudita per due giorni, prima visita pubblica di un ministro israeliano nel Paese.

CINA

Il miliardario Hui Ka Yan, presidente Evergrande, è sotto controllo dalla polizia. Una fonte riferisce che gli agenti lo hanno prelevato a inizio mese ed è monitorato in un luogo sconosciuto secondo la “sorveglianza residenziale”. Il provvedimento non implica una detenzione formale, ma resta impossibile lasciare il luogo o incontrare e comunicare con altri senza autorizzazione.

INDIA

La polizia ha arrestato alcuni manifestanti ieri a Bangalore, centro tecnologico dell’India, dopo un tentativo di suicidio e un ferimento fra quanti sono scesi in piazza a protestare contro la condivisione dell’acqua di un fiume che attraversa due Stati. Le dimostrazioni hanno costretto i dipendenti delle multinazionali allo smart-working da casa, Scuole e università sono rimaste chiuse. Alcuni agricoltori minacciano di continuare le proteste ed estenderle in tutto il Karnataka.

COREA DEL NORD

Pyongyang sarebbe pronta a consentire l’ingresso agli stranieri, per la prima volta dalla chiusura dei confini a causa della pandemia di Covid-19 agli inizi del 2020. In passato, per la Corea del Nord il turismo era una fonte essenziale di ingresso di valuta forte nel Paese. Secondo le prime informazioni diffuse dalla cinese CCTV, i visitatori dovranno sottoporsi a quarantena per due giorni.

RUSSIA

Dalla facciata della chiesa luterana di Priozersk, nella regione di Leningrado, è stata smontata e rimossa da sconosciuti la lapide memoriale dei soldati finlandesi caduti nelle battaglie russo-finniche delle due guerre mondiali, risalente a prima dell’occupazione della zona nel 1940. In molte altre città sono stati deturpati e distrutti i monumenti ai soldati polacchi delle guerre novecentesche.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Sono almeno 30mila, pari a un quarto della popolazione dell’enclave, i profughi armeni fuggiti dal Nagorno Karabakh e in corso di identificazione per l’assegnazione di un rifugio, mentre si preparano luoghi di accoglienza in tutta l’Armenia. Annunciato un incontro a Granada (Spagna) il 5 ottobre tra i leader di Armenia e Azerbaigian, Pašinyan e Aliev, il francese Macron, il tedesco Scholz e il commissario Ue Michel.

UZBEKISTAN - KIRGHIZISTAN - CINA

La holding cinese Sinomash ha presentato un progetto per il pompaggio e la distribuzione dell’acqua potabile dal bacino kirghiso-uzbeko di Kempir-Abad alla città di Fergana nell’Uzbekistan orientale, dove già è attiva nelle ricostruzioni di tutte le strutture sociali della regione, con un finanziamento da 300 milioni di dollari per un periodo di 20 anni.