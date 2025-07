di Santosh Digal

Accolte i primi quattro nuclei in un'abitazione temporanea e sicura a Bagong Silangan, nell'estrema periferia della capitale filippina. Secondo alcune stime sarebbero oltre 100mila le persone che dormono in strada nella capitale filippina, esposte ai disastri naturali ma anche a ogni genere di abuso. P. Porcincula: "La casa è una tappa fondamentale per ritrovare dignità".

Manila (AsiaNews) - i sacerdoti vincenziani, membri della Congregazione della Missione fondata da San Vincenzo de’ Paoli, hanno avviato il 27 luglio un nuovo progetto per la costruzione di case per le persone senza fissa dimora nell’area metropolitana di Manila. “Abbiamo lanciato Onward Home, un’iniziativa abitativa dedicata alle famiglie che vivono per strada”, spiega p. Geowen Porcincula, CM, direttore esecutivo della Vincentian Missionaries Social Development Foundation, il braccio caritativo della congregazione nelle Filippine.

Nel giorno del lancio del progetto, quattro famiglie si sono trasferite nella loro nuova e sicura abitazione temporanea, dopo una serie di attività di selezione e preparazione. Una cerimonia di benvenuto si è tenuta presso il Vincentian Foundation Bamboo Housing, un centro di accoglienza gestito dalla Chiesa che si trova nel barangay Bagong Silangan, a Quezon City, nell’immensa periferia della capitale filippina.

P. Porcincula spiega che Onward Home è solo uno dei vari programmi abitativi nelle Filippine destinati a famiglie senzatetto, progettati per affrontare il crescente numero di persone senza casa nella Regione Capitale Nazionale. “Gli eventi climatici estremi rendono la vita ancora più difficile per chi vive in abitazioni precarie. Le inondazioni, i tifoni e le forti piogge possono far crollare questi rifugi, causando perdite di vite umane e lasciando intere famiglie senza alcun posto dove andare”, commenta il sacerdote vincenziano, citando quanti vivono sotto i ponti, nei carretti o ai bordi delle strade principali.

“Chi finisce per strada affronta molti rischi, come violenza ed emarginazione. I bambini sono particolarmente vulnerabili agli abusi”, aggiunge. Avere un alloggio è fondamentale per prevenire crisi di salute mentale, sfruttamento e tratta di esseri umani, così come la mancanza di accesso all’istruzione, che è uno dei principali mezzi per uscire dalla povertà.

La Vincentian Foundation collabora con Depaul International e con la Vincentian Family Philippines per il progetto Onward Home, che prevede un percorso di 12 mesi durante il quale le famiglie parteciperanno a vari programmi formativi con l’aiuto di esperti come assistenti sociali, per prepararsi a una sistemazione abitativa permanente. I genitori riceveranno anche formazione professionale attraverso il Centro per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale.

Le abitazioni del progetto Onward Home, situate nel sito Kawayan Housing della fondazione a Bagong Silangan, Quezon City, sono costruite con la tecnologia Cement-Bamboo Frame Technology (CBFT) sviluppata dalla Base Bahay Foundation, progettata per resistere a disastri naturali come tifoni, forti venti e terremoti.

Non esistono dati ufficiali aggiornati sul numero di senzatetto a Manila nel 2025, ma si stima che siano oltre 100mila. Secondo rapporti precedenti, Manila ha più senzatetto di qualsiasi altra area del Paese. E alcune fonti suggeriscono che sia la città con più persone che vivono in spazi pubblici.