di Santhos Digal

Manila (AsiaNews) - Un progetto che affronta il bisogno primario di assistenza sanitaria delle aree rurali nel Sud delle Filippine. Si chiama “Chapel Pharmacy”, perché sito nella cappella Sto Niño a El Gaucho, Mindanao. A sostenerlo in prima linea è il missionario gesuita Fr. Tex Paurom, dell’Università Xavier di Cagayan de Oro, impegnato nella regione anche in altri servizi pastorali, come l’insegnamento. Lo affiancano gli Empowered Catholic Health Workers (ECHW), che non solo curano la salute delle persone povere e svantaggiate del meridione a maggioranza musulmana, ma sono dediti anche all’evangelizzazione.

La regione di Mindanao - seconda isola del Paese per estensione, oltre 25 milioni gli abitanti - è interessata da numerosi conflitti tra gruppi di insorti e le truppe governative. “Continuiamo a rispondere a un bisogno fondamentale - l'assistenza sanitaria - e la risposta della comunità è stata positiva”, dice Fr. Paurom. È la povertà una delle principali cause di disagio per le persone, che le spinge a evitare di richiedere consulti medici. “Questo programma è un mezzo per raggiungere un fine, cioè l'evangelizzazione. Gradualmente, gli ECHW (l’équipe ha iniziato con 10 membri e ora ne conta 12, provenienti dalle comunità indigene di Malitbog, Bukidnon e altre zone, ndr) che sono attivi nelle rispettive cappelle cattoliche servono anche come catechisti”, continua.

Attualmente sono 102 i beneficiari del programma, che vivono a Puerto Cagayan de Oro e dintorni. La maggior parte di loro sono agricoltori, falegnami, venditori e autisti. Ad aggravare ulteriormente le condizioni di fragilità di queste persone povere è il fenomeno climatico noto come El Niño, responsabile dell’innalzamento delle temperature. “A Bayawa, dove gestiamo un programma di alimentazione, hanno tenuto una sessione di alimentazione il Venerdì Santo, segno che hanno fame", racconta il missionario gesuita. “La nostra assistenza viene offerta senza alimentare un complesso messianico, sperando che attraverso le nostre buone opere sperimentino l'amore di Dio”.

Il progetto, chiamato “Botika sa Kapilya”, è nato dal magistero di Fr. Tex Pauron nella regione. Questo lo ha portato a rendersi conto che le questioni e i problemi di salute non ricevono sufficiente attenzione. Così, è stato inizialmente avviato nei “barangays” (villaggi) isolati di Zamboanguita, provincia di Negros Oriental, per soddisfare le esigenze mediche di base delle persone svantaggiate che non sempre hanno accesso alle medicine. Le comunità “adottate” godono della cura degli operatori cattolici (ECHW), i quali completano diverse formazioni di base su come assistere i pazienti nella loro zona. Il primo obiettivo di “Chapel Pharmacy” è quindi fornire alla comunità farmaci di alta qualità, a prezzi ragionevoli e facilmente accessibili. Questi vengono forniti da Fr. Pauron agli operatori, che si occupano della distribuzione.

Uno dei ruoli degli ECHW è di ascoltare e informarsi sulle esigenze dei pazienti. Il personale, quindi, verifica tutte le informazioni e documenta le loro risposte. Le informazioni raccolte vengono poi esaminate da Fr. Pauron, il quale comunica agli operatori sanitari volontari i passi successivi, come l’acceso a una visita di controllo, o ad esami di laboratorio. A El Gaucho sono tre le volontarie ECHW - la signora Jhonalyn Cabayag, la signora Anita Restauro e la signora Gretchen Noval. La particolarità del programma è che a gestirlo è la Chiesa, che quindi sostiene anche le attività comunitarie delle parrocchie, soprattutto nelle aree rurali. Si affrontano i bisogni delle persone svantaggiate fornendo anche la possibilità di richiedere un credito in mancanza di soldi, per acquistare i farmaci necessari.