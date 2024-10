di Shafique Khokhar

Multan (AsiaNews) - Fermato a Multan per aver chiesto giustizia per sua figlia Roshani Shakeel, 13enne rapita, convertita con la forza all'Islam e data in sposa contro la sua volontà lo scorso marzo. È accaduto il 25 ottobre a Shakeel Masih, trattenuto in custodia cautelate per tre giorni a seguito della decisione del magistrato Farooq Latif. Una giustizia “al contrario” che rappresenta l’ennesimo episodio di violazione dei diritti umani in Pakistan, dove l’appartenenza a minoranze religiose continua a essere un grave fattore di rischio per la sicurezza propria e delle persone più care.

Roshani, ragazza cristiana, è stata portata via dalla sua famiglia il 13 marzo. Le autorità locali, con la complicità di un imam, hanno facilitato la sua conversione, registrandola falsamente come diciottenne e ribattezzandola Zehra Bibi. L’unione forzata è stata schedata come consensuale dai funzionari locali, consegnando di fatto Roshani nelle mani del suo rapitore, Muazzam Mazher. La ragazza è riuscita a fuggire dopo aver sentito il suo rapitore parlare di piani per venderla. Sebbene si sia riunita alla sua famiglia, il trauma della vicenda permane. Sconcerta l’azione della polizia di Multan, che pare prendere di mira il padre, senza perseguire il rapitore. I rapporti indicano che Shakeel Masih ha dovuto subire percosse e coercizioni per rivelare dove si trovava la figlia mentre era ingiustamente detenuto.

Parlando con AsiaNews, Nazia Bibi, moglie di Masih, ha dichiarato: “Mio marito è detenuto da tre giorni, la polizia sta torturando la nostra famiglia, compresi i fratelli di mio marito, e ha presentato false denunce contro di noi. Il motivo è quello di impedirci di alzare la voce per ottenere giustizia per nostra figlia”. È la drammatica condizione di chi appartiene alla minoranza cristiana, oltraggiata anche da quelle autorità che dovrebbe garantire protezione. “La famiglia musulmana si comporta come se Roshani fosse una loro proprietà, la rapiscono continuamente e la polizia collabora con loro. Chiedo umilmente alle istituzioni per i diritti umani di alzare la voce per nostra figlia e la nostra famiglia, siamo poveri e non possiamo combattere con loro”.

L'attivista per i diritti delle minoranze Joseph Jansen ha condannato le azioni delle forze dell'ordine, affermando: “I matrimoni infantili e lo sfruttamento sessuale di ragazze minorenni appartenenti a minoranze religiose sono spesso convalidati dai tribunali, che abusano delle leggi religiose per tenere le vittime con i loro rapitori invece di riunirle alle loro famiglie. Questo fallimento sistemico deve essere affrontato per proteggere i diritti e la dignità dei nostri bambini più vulnerabili”.

Esperti internazionali, tra cui rappresentanti delle Nazioni Unite, hanno chiesto alle autorità pakistane di promulgare e applicare leggi che garantiscano che il matrimonio avvenga solo con il libero e pieno consenso di entrambe le parti. Essi chiedono di innalzare l'età minima per il matrimonio a 18 anni e di attuare misure per proteggere i diritti dei bambini. “Il governo pakistano deve agire immediatamente per salvaguardare i diritti dei bambini vulnerabili ed eliminare le pratiche che minano la loro dignità e il loro potenziale”, hanno dichiarato gli esperti. L'evolversi di questo caso ci ricorda l'urgente necessità di un cambiamento sistemico nell'approccio del Pakistan alla tutela dei diritti delle minoranze religiose e alla salvaguardia del benessere dei suoi bambini.