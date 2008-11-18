Le notizie di oggi: sacerdote giordano popolare tra i giovani palestinesi espulso da Israele in Cisgiordania. Parlameto della Cambogia ha approvato l'introduzione della leva obbligatoria per gli uomini tra i 18 e i 25 anni. In Thailandia il più grande sequestro di avorio di contrabbando degli ultimi anni. la Chiesa ortodossa della Georgia ha eletto il nuovo patriarca Sio III.

PAKISTAN

Un’esplosione avvenuta in un mercato della provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan, ha causato almeno nove morti e oltre 20 feriti. Lo scoppio è avvenuto nella città di Sarai Naurang, nel distretto di Lakki Marwat. Tra le vittime ci sono anche due agenti di polizia. Le autorità non hanno ancora chiarito la natura dell’esplosione e nessun gruppo ha rivendicato l’attacco. Negli ultimi anni questa regione del Pakistan ha registrato un aumento degli attacchi militanti, spesso attribuiti al Tehreek-i-Taliban Pakistan, la formazione islamista che Islamabad sostiene avere le proprie basi nel vicino Afghanistan.

PALESTINA-ISRAELE

P. Louis Salman, un sacerdote giordano molto conosciuto tra i giovani cristiani palestinesi, è stato costretto a lasciare la Cisgiordania dopo il rifiuto del rinnovo del visto da parte delle autorità israeliane. P. Salman, che aveva servito come parroco a Beit Sahour, avrebbe subito un lungo interrogatorio dei servizi di sicurezza israeliani prima dell’ordine di lasciare il Paese entro l’11 maggio. Israele avrebbe motivato la decisione con le dichiarazioni pubbliche in cui definiva Israele una “potenza occupante”. P. Louis aveva acquisito notorietà internazionale nel 2022 quando guidò le cerimonie funebri a Jenin e Gerusalemme per la giornalista cristiana palestinese Shireen Abu Akleh, corrispondente di al Jazeera uccisa dalle truppe israeliane.

MALAYSIA

Un’imbarcazione con 37 migranti presumibilmente indonesiani, è affondata al largo dell’isola di Pangkor, sulla costa occidentale della Malaysia. Le autorità marittime hanno riferito che 23 persone sono state salvate, mentre 14 risultano ancora disperse. L’allarme è stato dato da un pescatore locale che ha trovato i sopravvissuti in mare. Secondo le indagini preliminari, il gruppo era partito da Kisaran, in Indonesia, il 9 maggio, diretto verso diverse città malesi.

CAMBOGIA

Il Parlamento della Cambogia ha approvato all’unanimità una nuova legge che introduce il servizio militare obbligatorio. I 114 deputati presenti, incluso il primo ministro Hun Manet, hanno sostenuto il provvedimento per rafforzare le capacità difensive del Paese. La legge prevede due anni di servizio obbligatorio per gli uomini tra i 18 e i 25 anni, mentre per le donne la partecipazione resta volontaria. Dopo il servizio, i cittadini entreranno nella riserva militare fino ai 45 anni. La norma si applica anche ai cittadini con doppia nazionalità residenti nel Paese. Chi evade l’obbligo rischia fino a cinque anni di carcere e multe.

THAILANDIA

La polizia thailandese ha annunciato il più grande sequestro di avorio di contrabbando degli ultimi dieci anni. Nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver tentato di vendere 250 chilogrammi di zanne di elefante africano tramite Facebook. L’avorio, dal valore stimato di circa 300mila dollari, era stato spedito illegalmente dall’Africa via nave. Le operazioni di arresto e sequestro si sono svolte giovedì in sette province della Thailandia. Il Paese resta un importante hub di transito per il commercio illegale di animali protetti e loro parti destinate al mercato nero asiatico.

INDIA

L’Agenzia Nazionale per i Test (NTA) dell’India ha annunciato l’annullamento dell’esame NEET 2026, il principale test nazionale per l’ammissione ai corsi universitari di medicina, svoltosi il 3 maggio. Verrà ripetuto in una data da definire. La decisione è stata presa dopo segnalazioni di presunte irregolarità emerse durante le indagini della polizia del Rajasthan e delle agenzie centrali. Secondo l’NTA, il processo d’esame non può più essere considerato valido e credibile. In precedenza aveva assicurato di aver adottato misure di sicurezza avanzate tra cui trasporto tracciato dei test e videosorveglianza con intelligenza artificiale.

GEORGIA

A Tbilisi il Sinodo dei vescovi della Chiesa ortodossa ha eletto il nuovo patriarca Šio III (Mudžiri), scelto dai 39 alti prelati, dopo manifestazioni sinodali a cui hanno partecipato oltre mille e duecento membri del clero e delle comunità monastiche maschili e femminili, con una solenne celebrazione in memoria dello scomparso Ilja II e raduni per ascoltare i discorsi dei tre candidati. Secondo le previsioni tra di loro è stato scelto l’attuale reggente patriarcale.

TURKMENISTAN

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymukhamedov, ha presieduto alla fabbrica nautica Balkan di Turkmenbaši, nel velayat di Balkan, al varo della prima nave porta-container Gadamly, costruita dagli specialisti turkmeni insieme a quelli della Corea del sud. Destinata a carichi secchi, può trasportare oltre 6 mila tonnellate di carico con 240 container da 20 tonnellate. È stato annunciato che presto ne verrà realizzata un’altra analoga, la nave Menzil.