Le notizie di oggi: dopo le protese degli studenti il Bangladesh ha sospeso l'accesso posti di lavoro governativi. Gruppi per i diritti chiedono alla Thailandia di non estradare attivista degar in Vietnam, si temono torture. Scandalo in Cina per olio alimentare in cisterne utilizzate per il trasporto di sostanze tossiche. Nel 2024 Israele ha acquisito più terra in Cisgiordania degli ultimi 20 anni.

PAKISTAN

Il Pakistan prorogherà per un anno le carte di registrazione scadute date a quasi 1,5 milioni di afghani, ha dichiarato mercoledì il primo ministro, dopo che il commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto una pausa nel piano di rimpatrio dei rifugiati del Paese. Non è chiaro se la proroga delle carte di registrazione (Proof of Registration, PoR), scadute a giugno, esenterà i titolari da eventuali futuri rimpatri.

BANGLADESH

Il 10 luglio la Corte Suprema del Bangladesh ha sospeso temporaneamente le quote per gli ambiti posti di lavoro governativi, dopo che migliaia di studenti hanno protestato a livello nazionale contro quello che definiscono un sistema discriminatorio. Il sistema delle quote riserva infatti posti a gruppi specifici, tra cui i figli degli eroi della liberazione. Gli studenti chiedono un sistema basato sul merito.

THAILANDIA - VIETNAM

Due gruppi per i diritti hanno chiesto alla Thailandia di abbandonare l'intenzione di estradare un attivista Montagnard in Vietnam. Amnesty International ha dichiarato che Y Quynh Bdap, un indigeno Ede, rischia di essere torturato al suo ritorno. L'udienza per l'estradizione è prevista per la prossima settimana. Le autorità vietnamite hanno una lunga storia di persecuzioni violente e razziste contro le popolazioni indigene

CINA

Il governo cinese ha dichiarato che indagherà sulle accuse secondo le autocisterne sarebbero state utilizzate per trasportare olio da cucina e sciroppo dopo aver trasportato sostanze chimiche tossiche senza essere state pulite adeguatamente tra un carico e l'altro. Sarebbe una pratica molto diffusa nell'industria. È l'ennesimo caso che dimostra l'incapacità del governo cinese di far rispettare gli standard di sicurezza alimentare.

ISRAELE

Nel 2024, Israele ha acquisito ufficialmente 23,7 kmq di nuovi terreni palestinesi nella Cisgiordania occupata, mentre continua l'offensiva su Gaza. Si tratta di una superficie superiore a quella presa negli ultimi 20 anni messi insieme. Si è trattato dell'ultima di una serie di confische di terre annunciate quest'anno dal ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, che supervisiona la pianificazione degli insediamenti.

ARMENIA

Un’azione di protesta è stata organizzata davanti alla rappresentanza dell’Onu a Erevan da parte dei profughi dell’Artsakh, che chiedono “garanzie per il ritorno alle proprie case” nel Nagorno Karabakh occupato dall’Azerbaigian “dopo tre guerre terribili nel XXI secolo, che hanno compiuto un violento genocidio con ogni tipo di armi pesanti”.

RUSSIA - IRAN

Il patriarca di Mosca Kirill (Gundjaev) ha inviato le sue congratulazioni al nuovo presidente iraniano Masud Pezeshkyan, osservando che “i popoli dell’Iran e della Russia sono uniti dal desiderio di conservare le tradizioni storiche religiose e culturali, e di rimanere fedeli ai principi morali”, nel continuo dialogo tra la Chiesa ortodossa e la comunità islamica.