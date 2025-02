Le notizie di oggi: 23 edifici fatti esplodere dall'esercito israeliano a Jenin. Tagli alle tasse per la classe media nel nuovo bilancio presentato dal governo indiano. Popolare attrice di Taiwan nota in tutto l'Oriente muore a 48 anni per influenza. Carenza di cocco: appello delle autorità malesi a limitare a una sola noce le offerte per la festività indù.

PANAMA-CINA-STATI UNITI

Il presidente di Panama Raul Mulino ha dichiarato che il suo Paese non rinnoverà il memorandum d'intesa del 2017 per l’adesione alla Belt and Road, e ha suggerito che l'accordo con la Cina potrebbe terminare in anticipo. L’annuncio è giunto ieri dopo un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio durante il quale è stata affrontato il tema delle preoccupazioni degli Stati Uniti sulla presenza della Cina nel canale di Panama. Mulino ha ribadito che la sovranità del suo Paese sulla vitale via mrittima non è in discussione.

ISRAELE-PALESTINA

Israele ha fatto esplodere 23 edifici in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'azione è avvenuta “per impedire che vi si stabiliscano infrastrutture terroristiche”. Ha inoltre dichiarato che "50 combattenti palestinesi" sono stati uccisi in Cisgiordania dall’inizio delle operazioni in quest’area alla metà di gennaio. Il ministero degli Esteri palestinese ha condannato la distruzione di edifici a Jenin definendola una “scena brutale”. Il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha chiesto una sessione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fermare queste operazioni.

INDIA

Il governo del primo ministro indiano Narendra Modi ha presentato sabato al Parlamento un bilancio annuale incentrato sul taglio delle tasse alla classe media per stimolare la crescita economica in fase di rallentamento. Il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman ha dichiarato che il suo governo avvierà riforme in settori come la finanza, l'energia, lo sviluppo urbano e l'industria mineraria, aumentando il punto di partenza per l'imposta sul reddito a 14.800 dollari da 8.074 dollari.

MALAYSIA

Il prezzo delle noci di cocco, fortemente aumentato in Malaysia a causa di una carenza causata da condizione climatiche sfavorevoli, ha spinto le autorità dello Stato a esortare i partecipanti alla festività indù del Thaipusam a rompere meno noci di cocco durante questa festività che cadrà l’11 febbraio. Il presidente del comitato del tempio di Batu Caves, R Nadarajah, ha dichiarato di voler consigliare personalmente ai devoti di rompere una sola noce di cocco.

TAIWAN

L'attrice taiwanese Barbie Hsu, divenuta famosa in tutta l'Asia orientale per serie televisiva del 2001 “Meteor Garden”, è morta di influenza all'età di 48 anni. Conosciuta con il soprannome di “Big S”, la Hsu è morta durante una vacanza di famiglia in Giappone, ha dichiarato la sorella Dee Hsu, in una notizia divenuta in fretta la più condivisa sul servizio di microblogging cinese Weibo.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il ministro degli esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, ha confermato l’opposizione di Erevan al “corridoio neutrale di Zangezur” preteso dall’Azerbaigian, affermando peraltro che “siamo nel XXI secolo, in cui si semplificano le procedure e si ampliano le strutture logistiche, quindi non siamo contrari a sbloccare l’accesso alle strade per gli interessi comuni dei nostri Paesi”.

RUSSIA-CINA-ORTODOSSI

Si è tenuta a Mosca una tavola rotonda sulle questioni della traduzione delle Sacre Scritture in lingua cinese, con la partecipazione di specialisti e biblisti, sacerdoti ortodossi in servizio a Taiwan e studenti russi in fase di dottorato a Pechino, sotto la direzione del membro del Dipartimento sinodale per le relazioni esterne, lo ieromonaco Kirill (Peregudin) e del diacono Anatolij Goldman, in servizio alla rettoria di Mosca per i fedeli cinesi.