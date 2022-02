Giunto su un'utilitaria ha avuto un incontro di mezz'ora con l'ambasciatore. Ieri il cardinale segretario di Stato Parolin aveva invocato un negoziato per "risparmiare il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra". Intanto a causa di una infiammazione al ginocchio il papa domenica non si recherà a Firenze dove era atteso per l'incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Dopo l’appello di mercoledì all’udienza generale e di fronte all’evolversi dell’invasione russa in Ucraina, papa Francesco questa mattina intorno a mezzogiorno si è recato a incontrare l’ambasciatore della Federazione russa in Vaticano, Alexander Avdeev. Il pontefice ha raggiunto la sede diplomatica, che si trova in via della Conciliazione 10 a pochi passi da piazza San Pietro, a bordo di un’utilitaria bianca. Il papa è rimasto nell’edificio circa mezz’ora, come confermato dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.

Con un gesto personale, fuori dal protocollo, Francesco ha voluto manifestare all’ambasciatore la sua “preoccupazione per la guerra”. Secondo alcune fonti avrebbe anche offerto la disponibilità del Vaticano a una mediazione di cui l’ambasciatore russo avrebbe preso atto.

Ieri il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, aveva dichiarato che nonostante “i tragici scenari che stanno diventando realtà”, “c’è ancora spazio per il negoziato, c’è ancora posto per l’esercizio di una saggezza che impedisca il prevalere degli interessi di parte, tuteli le legittime aspirazioni di ognuno e risparmi il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra. Noi credenti – aveva aggiunto - non perdiamo la speranza su un barlume di coscienza di coloro che hanno in mano i destini del mondo. E continuiamo a pregare e digiuniamo – lo faremo il prossimo mercoledì delle Ceneri – per la pace in Ucraina e nel mondo intero”.

Intanto la Sala stampa vaticana ha annunciato che a causa di “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba”, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri il 2 marzo. Resta invece confermato il viaggio apostolico a Malta del 2 e 3 aprile del quale sempre oggi è stato diffuso il programma.