Leone XIV ha incontrato in Vaticano i responsabili di queste istituzioni in oltre 100 Paesi del mondo riuniti dal dicastero per l'Evangelizzazione per la loro assemblea nell'anno del centenagio della Giornata missionaria mondiale. "Di fronte a divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli annunciamo il Principe della pace, rivelazione incarnata dell'amore di Dio per l'umanità".

Città del Vaticano (AsiaNews) – “Comprendere l'urgenza di abbracciare una continua conversione missionaria e a cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per la guarigione del nostro mondo, così colmo di tensioni, conflitti e guerre”. Sono i compiti che papa Leone XIV ha affidato oggi ai segretari e ai direttori nazionali delle Pontificie Opere Missionarie di oltre 100 Paesi del mondo, riuniti a Roma per la loro annuale assemblea promossa dalla Sezione per la Prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del dicastero per l'Evangelizzazione.

L’appuntamento cade in un anno particolarmente importante: quello del centenario dell'istituzione da parte di papa Pio XI della Giornata missionaria mondiale che la Chiesa celebra nella penultima domenica di ottobre. Un’iniziativa che su suggerita dalla Pontificia Opera della Propagazione della fede, una delle quattro opere missionarie, per sostenere la crescita della Chiesa nelle circoscrizioni dove la fede ha messo radici solo in tempi più recenti. Sottolineando l’importanza di questo appuntamento, Leone XIV ha spiegato che “uno dei servizi particolari della Giornata missionaria mondiale è ricordare ai fedeli delle Chiese più antiche, per così dire delle Chiese già stabilite, quanto sia importante che anch'esse partecipino allo spirito missionario dell'intera Chiesa”.

Il papa ha ricordato inoltre anche altre due ricorrenze: i 110 anni dalla fondazione della Pontificia unione missionaria (la pontificia opera missionaria per il clero) da parte del beato Paolo Manna, missionario del Pime e l’ormai imminente beatificazione fissata per il 24 settembre di p. Fulton J. Sheen, grande evangelizzatore attraverso i media che fu anch’egli direttore delle Pontificie opere missionarie negli Stati Uniti.

“In un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le quattro Pontificie opere missionarie – ha detto il papa - rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, Principe della pace e rivelazione incarnata dell'Amore divino per l'umanità”. Della Pontificia Opera della Santa Infanzia Leone XIV ha sottolineato la missione preziosa di portare “la luce della fede e il conforto della carità cristiana ai bambini di tutto il mondo, specialmente nelle regioni afflitte dall'odio e dalla violenza”. Mentre la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo “in molti luoghi promuove e sostiene la formazione di seminaristi e novizi che non disporrebbero altrimenti dei mezzi necessari”.

Richiamando poi il tema della Giornata missionaria mondiale di quest'anno – “Uno in Cristo, uniti nella missione” – il pontefice ha spiegato che è invito a tutti i membri della Chiesa “a una comunione più profonda in Cristo e a una più piena unità nella sua missione divina di amore”. Ha additato l’orizzonte di “un rinnovamento missionario della Chiesa negli anni a venire”, compito in cui l'opera delle Pontificie Opere Missionarie rimane essenziale.

“Continuiamo dunque il nostro cammino missionario con gioia e rinnovato zelo – ha concluso il papa -. In tutto ciò che facciamo per l'opera dell'evangelizzazione, poniamo sempre Gesù Cristo al centro, facendo nostro il bellissimo principio evangelico espresso da Giovanni Battista: ‘Egli deve crescere e io invece diminuire’ (Gv 3,30)”.