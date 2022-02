di Paul Nguyen Hung

La Caritas e i sacerdoti hanno promosso iniziative a favore della comunità. Dalle classi per i bambini costretti alla didattica a distanza, al sostegno ai malati di Covid, soli in ospedale. Il ministero della Sanità intende rafforzare la campagna di vaccinazione. “Piccoli doni” per quanti hanno meno opportunità.

Hanoi (AsiaNews) - Dai giovani con il diritto allo studio negato, ai poveri e agli anziani sempre più soli, la pandemia di Covid-19 ha reso sempre più difficili le condizioni di un’ampia fetta della popolazione vietnamita. In risposta ai bisogni crescenti, dalla scuola alla disponibilità di un pasto caldo, la Caritas e i responsabili della parrocchia di Đoan Nữ - comunità di circa 4mila fedeli parte dell’arcidiocesi di Hanoi, nel nord del Paese - hanno promosso iniziative di aiuto e solidarietà.

Per l’anno scolastico 2022-2023 il parroco p. Joseph Vũ Đức Phán, assieme fratel Peter, alle suore e agli operatori della Caritas ha promosso corsi di studio per 36 bambini e ragazzi, cattolici e non, che vivono in condizioni di particolare difficoltà. Interpellati da AsiaNews i leader cattolici parlano di “piccoli doni” ma “dalla grande importanza” perché sono uno stimolo all’apprendimento anche per chi ha meno risorse e opportunità.

Anche in questa zona del Vietnam il Covid-19 ha stravolto la vita delle persone: da aprile 2021 al primo febbraio scorso l’area di Hanoi ha registrato 134.425 casi e 1.661 vittime. Per limitare la diffusione del virus il ministro della Sanità Nguyễn Thanh Long ha annunciato un potenziamento della campagna di vaccinazione per adulti e bambini nel periodo compreso fra il 29 gennaio e il prossimo 28 febbraio.

Il dicastero ha diffuso i dati aggiornati al 26 gennaio e dedicati alla popolazione maggiorenne: hanno ricevuto la prima dose il 100% dei cittadini, un dato che scende al 95,7% per la seconda dose e si ferma a uno scarno 22,3% per la terza dose booster. Per quanto concerne i giovani fra i 12 e i 17 anni la prima dose è andata al 95,2% della platea, mentre la seconda siamo all’86%.

Vista l’alta circolazione del virus, per il periodo 2022-2023 il ministero vietnamita dell’Istruzione ha disposto la didattica a distanza per i bambini delle elementari e gli studenti fino al 6 grado superiore. Per i ragazzi e le ragazze dal settimo al 12mo grado si riaprono le porte delle scuole con il ritorno in classe previsto per oggi.

In un periodo di difficoltà per l’apprendimento si sono rivelate preziose le ore di studio e approfondimento pomeridiane promosse per bambini e giovani dalla parrocchia di Đoan Nữ, che si affiancano a molte altre attività di svago e di animazione della vita comunitaria. Per il Nuovo anno lunare (della tigre), festeggiato nei giorni scorsi, 230 anziani si sono ritrovati nei cortili della parrocchia per partecipare alla messa di ringraziamento e invocare la benedizione di Dio. Poveri, bambini e anziani sono fra i principali beneficiari delle attività sociali della parrocchia, che guarda con attenzione anche ai pazienti soli ricoverati negli ospedali a causa del Covid, cattolici e non.