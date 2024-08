di Santosh Digal

Manila (AsiaNews) - La diocesi di Pasig, nella regione di Metro Manila, e il suo vescovo mons. Mylo Hubert C. Vergara, hanno aperto in via formale la fase diocesana della causa di beatificazione e di canonizzazione della catechista laica Laureana “Ka Luring” Franco. Il presule ha confermato le nomine dei membri della Commissione storica responsabili di tutte le opere scritte dalla donna, già appartenente alla Legione di Maria e che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della diocesi e dei poveri. I delegati hanno ascoltato le testimonianze e gestito le questioni relative al processo di beatificazione durante un evento che si è tenuto ieri presso la basilica minore e santuario arcidiocesano di St. Anne a Taguig City, nei pressi della capitale.

Il postulatore della causa, Erickson Javier, ha presentato al vescovo il “supplex libellus” che includeva la biografia di “Ka Luring”. Durante la lettura del documento, Javier ha anche menzionato le varie virtù eroiche della donna in qualità di catechista laica della diocesi di Pasig. In risposta, mons. Vergara ha assicurato che “continuiamo a pregare per le cause di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio”.

Meglio nota come “Ka Luring”, Laureana Franco è nata a Hagonoy, Taguig City, la maggiore di otto figli, il 4 luglio 1936. Nonostante la povertà, i suoi genitori si sono adoperati con notevoli sforzi e sacrifici per insegnare ai figli l’importanza della preghiera, riunendosi regolarmente in famiglia per recitare l’Angelus e il santo rosario. Forte di questo insegnamento ha condotto una vita umile e senza pretese, lontana dalle complessità e dalle tentazioni del mondo.

Negli anni ha sviluppato la sua fede coltivandola nel tempo e decidendo infine di unirsi alla Legio Mariae, dove ha potuto rafforzare ancor più la sua già profonda devozione per la Madonna. Nel 2002 papa Giovanni Paolo II ha consegnato alla catechista il premio Madre Teresa di Calcutta, dopo l’onorificenza pontificia Pro Ecclesia et Pontifice ricevuta nel dicembre 1990. La donna è morta nel 2011 all’età di 75 anni per un cancro alle ovaie. Nel febbraio 2024 la diocesi di Pasig, che comprende Taguig, ha annunciato la candidatura di Franco alla santità e il 10 luglio scorso il Vaticano ha riconosciuta la catechista laica filippina come serva di Dio.

Ripercorrendo la sua biografia, negli anni ‘60 ha svolto per qualche tempo l’incarico di centralinista per l’Aeronautica militare filippina, lavoro che lasciò nel 1969 per diventare catechista a tempo pieno e non retribuita della Legione di Maria. È stata anche una delle due sole donne autorizzate ad amministrare la Comunione, nonché il primo ministro laico dell’arcidiocesi di Manila. La sua profonda spiritualità e la sua devozione al servizio dei poveri le sono valse il riconoscimento, oltre ad avviare l’iter verso il riconoscimento della santità dalla Chiesa con il titolo di “serva di Dio” prima della potenziale canonizzazione.

Laureana “Ka Luring” Franco ha dedicato la sua vita ad aiutare i meno abbienti, soprattutto nella sua comunità di Malabon, a Metro Manila, oltre a essere nota per i suoi atti di carità, umiltà e profondità di vita nella preghiera. La sua dedizione ai malati e ai poveri era particolarmente degna di nota, in quanto forniva spesso cure e assistenza a chi ne aveva bisogno senza chiedere riconoscimento alcuni per i propri sforzi. La sua vita di servizio e di virtù ha ispirato molti e la sua causa di canonizzazione riflette il suo impatto su quanti l’hanno incontrata lungo il cammino.