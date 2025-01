di Silvia Torriti

Durante le festività le autorità locali hanno previsto un incremento del 9,5% dei flussi in entrata e in uscita dal Paese rispetto al 2024. Le compagnie aeree hanno aumentato i voli, inaugurata la quarta pista nell'aeroporto di Guangzhou. Sul fronte del turismo interno previsti 9 miliardi di spostamenti ferroviari.

Pechino (AsiaNews) – Il Capodanno lunare in Cina segnerà un nuovo record di spostamenti: secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione, nei giorni di festa sono attesi in media 1,85 milioni di movimenti transfrontalieri giornalieri, sia in entrata che in uscita, con un incremento del 9,5% rispetto allo scorso anno. Ogni anno milioni di persone si spostano per ricongiungersi con i propri cari o per raggiungere le mete delle proprie vacanze, dando luogo al più vasto fenomeno migratorio al mondo.

Il Capodanno lunare, conosciuto anche come “Festa di Primavera” (chunjie), è la festività più sentita dalla popolazione cinese, segnata da antiche tradizioni e grandi celebrazioni. Viene celebrato anche in altri Paesi dell’Asia e il 2025 sarà l’anno del serpente, simbolo di saggezza e trasformazione. Per le origini antiche e la grandiosità con cui viene celebrato in Cina, nel dicembre 2024 il chunjie è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall’Unesco.

I principali aeroporti internazionali della Repubblica popolare, Pechino Capitale (Cina settentrionale), Shanghai Pudong (Cina orientale), Guangzhou Baiyun (Cina meridionale) e Chengdu Tianfu (Cina sud-occidentale), si stanno preparando ad accogliere questi flussi.

Su indicazione del Ministero della Cultura e del Turismo, le compagnie aeree cinesi hanno aumentato la frequenza dei voli internazionali e interregionali nei 40 giorni del chunyun, il periodo di massimo afflusso legato al Capodanno lunare. Air China, per esempio, intende aggiungere altri 200 voli internazionali ai 3.400 aggiunti di recente. Inoltre, CCTV News, principale emittente di Stato cinese, ha reso noto che l'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun ha da poco inaugurato una nuova pista per facilitare decolli e atterraggi, divenendo così il primo aeroporto a quattro piste nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Secondo le previsioni il picco del flusso di passeggeri si concentra tra il 28 gennaio, giorno della vigilia del Capodanno lunare e il 4 febbraio, ultimo giorno della “settimana dorata” (huangjin zhou), periodo di ferie per la maggior parte dei lavoratori cinesi.

I dati di Umetrip -­ una app che fornisce informazioni sui voli in tempo reale -­ indicano che sono stati già prenotati oltre 1,72 milioni di biglietti aerei internazionali (+21% rispetto al 2024) e 9,58 milioni di biglietti nazionali. "Per quanto riguarda i viaggi in uscita, le gite in famiglia stanno dominando il mercato. Giappone, Singapore, Malesia, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Paesi nordici, Australia, Nuova Zelanda e Spagna sono le destinazioni più popolari", ha dichiarato al Global Times Jia Jianqiang, CEO dell’agenzia di viaggi “6renyou”.

Per coloro che hanno scelto di restare all’interno dei confini nazionali, il treno è la soluzione preferita per raggiungere la destinazione delle vacanze. Le autorità prevedono un numero senza precedenti: 9 miliardi di viaggi ferroviari durante il chunyun. Le destinazioni più ambite rispecchiano le differenze climatiche del Paese: nel nord, Harbin attira turisti per il celebre Festival delle sculture di ghiaccio e le stazioni sciistiche, mentre molti residenti delle regioni più fredde si dirigono nel sud alla ricerca di temperature più miti.