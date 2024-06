Shanghai (AsiaNews/Agenzie) - La Cina apre le porte al Wegovy, un popolarissimo farmaco per la perdita di peso prodotto dalla multinazionale farmaceutica Novo Nordisk. Una notizia che, al di là delle sue implicazione economiche, evidenzia un aspetto poco conosciuto della società cinese. Si stima, infatti, che la Repubblica popolare cinese sia oggi uno dei Paesi dove è l’obesità è più diffusa. Secondo le proiezioni, il numero di adulti in sovrappeso in Cina, oggi il secondo Paese più popoloso al mondo dopo l’India, raggiungerà i 540 milioni entro il 2030, 2,8 volte in più rispetto ai livelli del 2000, come ha dimostrato uno studio sulla salute pubblica cinese nel 2020. E il numero di obesi è destinato ad aumentare di 7,5 volte, raggiungendo i 150 milioni.

In questo contesto le aziende farmaceutiche guardano a Pechino come a un mercato strategico per questo tipo di prodotti. A marzo la Novo Nordisk aveva dichiarato che inizialmente si sarebbe rivolta ai pazienti cinesi disposti a pagare di tasca propria per il proprio farmaco iniettabile settimanale. Ora però il Raffles Hospital di Pechino, un importante ospedale della capitale cinese, potrebbe effettuare un ordine verso settembre, ha dichiarato all’agenzia Reuters Rose Niu Wei, responsabile marketing dell'ospedale privato. Novo potrebbe avere un tempo breve per sfruttare al meglio il suo vantaggio di primo produttore nel mercato cinese dei farmaci per la perdita di peso: il suo brevetto sulla semaglutide, l'ingrediente chiave del Wegovy, scadrà tra meno di due anni in Cina, e le case farmaceutiche locali stanno facendo a gara per sviluppare versioni generiche o biosimilari.

Il gruppo potrebbe inoltre trovarsi presto ad affrontare la concorrenza della rivale statunitense Eli Lilly: alcuni analisti prevedono che il suo Zepound, farmaco basato su un altro principio attivo (il tirzepatide) sarà approvato in Cina quest'anno o nella prima metà del 2025. Sia Eli Lilly che Novo stanno correndo per aumentare la produzione in un mercato della perdita di peso che si stima raggiungerà almeno 100 miliardi di dollari a livello globale entro la fine del decennio.