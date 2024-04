Le notizie di oggi: Doha e Dhaka firmano memorandum sui lavoratori migranti. L’esercito birmano riconquista villaggio di confine fra gli Stati Mon e Karen. Taipei denuncia attività militari cinesi dopo la partenza di Blinken. Sette ergastoli per la siriana accusata dell’attentato a Istanbul del novembre 2022. Mosca ha perso il controllo del mercato delle armi in India.

CINA - PALESTINA

Pechino ospiterà i colloqui fra i miliziani di Hamas (al potere nella Striscia) e i rivali di Fatah, che controllano la Cisgiordania, con l’obiettivo di raggiungere l’unità palestinese. Dopo la mediazione fra Teheran e Riyadh, la diplomazia cinese muove le pedine in un Medio oriente insanguinato da guerre (Gaza) e tensioni. Dal 2007 i due gruppi sono divisi da dispute e spaccature. I colloqui mirano proprio a sostenere gli sforzi per riconciliare i due gruppi rivali.

QATAR - BANGLADESH

Doha e Dhaka hanno firmato un patto per migliorare la condizione dei migranti nel Golfo, tema controverso esploso durante la costruzione degli stati per il mondiale del 2022. L’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani ha visitato Dhaka e incontrato la premier Sheikh Hasina, sottoscrivendo un nuovo memorandum incentrato sui diritti dei lavoratori. Oltre 1300 operai dal Paese asiatico sono morti in Qatar durante la costruzione delle infrastrutture per la rassegna iridata.

MYANMAR

L’esercito golpista del Myanmar ha riconquistato il villaggio di Kawbein, nella cittadina di Kawkareik, al confine fra gli Stati Mon e Karen, strappandolo al controllo delle milizie ribelli e ai loro alleati. A favorire l’avanzata di almeno 300 soldati governativi navi da guerra schierate lungo il fiume Gyaing e gli intensi bombardamenti dei caccia dell’aviazione.

TAIWAN - CINA

Taipei denuncia attività militari cinesi nei pressi dell’isola in mattinata, con almeno 12 caccia che hanno attraversato la strategica linea mediana dello Stretto all’indomani della visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Pechino. Washington è il più importante alleato e fornitore di armi di Taiwan, nonostante l’assenza di rapporti diplomatici formali. Il ministero della Difesa di Taiwan riferisce che navi e aerei hanno risposto “in modo appropriato” all’incursione, senza fornire dettagli.

TURCHIA

Un tribunale turco ha condannato ieri Ahlam Albashir, di nazionalità siriana, in relazione all’attentato del novembre 2022 che ha ucciso sei persone nella principale via dello shopping di Istanbul, ferendone un centinaio. Alla donna sono stati comminati sette ergastoli per aver piazzato materialmente la bomba. Alla sbarra altri 30 imputati, di cui quattro rilasciati mentre 10 avranno un procedimento a parte. Per l’attacco Ankara ha subito puntato il dito contro i militanti curdi.

SRI LANKA - CINA

Colombo affiderà la gestione del suo aeroporto, costruito dalla Cina al costo di 209 milioni di dollari, a due società indiane e russe nel quadro della politica di contenimento delle perdite delle imprese statali. Lo scalo internazionale Mattala Rajapaksa ha suscitato polemiche sin dall’apertura nel 2013 per basso numero di voli, elevato impatto ambientale e persistenti perdite finanziarie.

RUSSIA - INDIA

Mosca ha perso il controllo del mercato degli armamenti in India, dove era dominante da più di mezzo secolo, a causa della guerra in Ucraina. Delhi, principale importatore di armi al mondo, ha pianificato acquisti per 100 miliardi di dollari, dei quali ben pochi riguardano la Russia, anche per evitare sanzioni secondarie, e per la scarsa qualità delle tecnologie usate nella fabbricazione.

AZERBAIGIAN - ARMENIA

L’ex-ministro di Stato del Nagorno-Karabakh, Ruben Vardanyan, ha interrotto lo sciopero della fame che stava conducendo nella prigione di Baku da settimane, cedendo alle richieste avanzate dai familiari. Egli aveva promosso la protesta contro la detenzione dei politici dell’ex-Artsakh annesso all’Azerbaigian e contro la commissione per la demarcazione dei confini con l’Armenia.