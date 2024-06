THAILANDIA

Nel suo primo discorso televisivo mensile il primo ministro thailandese Srettha Thavisin ha annunciato un piano governativo finalizzato alla legalizzazione dei casinò e alla costruzione di una centrale nucleare per ridurre i costi dell’energia elettrica. Inoltre, il provvedimento intende anche contrastare il gioco d’azzardo clandestino che imperversa nel Paese.

ARMENIA - PALESTINA - ISRAELE

Erevan ha riconosciuto lo Stato palestinese, ultimo Paese a farlo in un clima di tensione militare e diplomatica in relazione al conflitto a Gaza, con decine di migliaia di vittime civili, e conferma il sostegno alla risoluzione Onu sul cessate il fuoco. Immediata la risposta di Israele, col ministro degli Esteri che ha convocato l’ambasciatore armeno in Israele “per un severo rimprovero”. Negli attacchi dell’esercito (Idf) nelle ultime ore a Rafah sono morti almeno 45 palstinesi.

CINA - TAIWAN

La Cina minaccia di comminare la pena di morte ai sostenitori dell’indipendenza di Taiwan, che potrebbero essere processati in contumacia e condannati per “aver diviso il Paese”. La direttiva è stata diffusa ieri dalla Corte suprema del popolo e da altre quattro agenzie di polizia, che pur non avendo giurisdizione a Taipei possono colpire chiunque si adoperi per l’isola “ribelle”.

IRAN

Le forze dell’ordine del Khorasan settentrionale ha arrestato durante un raid in una villa 29 persone con l’accusa di “satanismo” e possesso di sostanze illegali. Il capo della polizia Saeed Motahhari-Zadeh ha riferito del rinvenimento di “bevande alcoliche, armamentario satanico e varie sostanze allucinogene”. Ignota al momento l’identità e la sorte delle persone fermate.

SINGAPORE

Il ministro della Sanità Ong Ye Kung e quello per lo Sviluppo sociale e famiglia Masagos Zulkifli annunciano per i prossimi mesi direttive mirate all’uso dei dispositivi elettronici a Singapore. Nel mirino smartphone, tablet e social media, ormai parte integrante della vita quotidiana ma il cui uso va “regolato” per gli effetti negativi e il peggioramento della salute mentale.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Sono almeno cinque i soldati dell’esercito pakistano morti nell’attacco a un convoglio nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (nord-ovest), vicino al confine, rivendicato dal Tehrik-e Taliban Pakistan (Ttp), alleato dei talebani afghani. Il raid segna la fine della tregua unilaterale annunciata dal gruppo per la festa di Eid al-Fitr, mentre si fanno sempre più tesi i rapporti con Kabul.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha approvato ulteriori modifiche alla legge sul controllo dei migranti, introducendo altre restrizioni che li rendono praticamente senza difesa giuridica sul territorio della Russia. È quanto denunciano molti attivisti, secondo cui è stata ampliata la lista dei motivi per rifiutare l’ingresso, che comunque non potrà superare i 90 giorni all’anno, la metà di prima.

UZBEKISTAN

Il liceo accademico dell’università di Westminster ha annunciato l’apertura in Uzbekistan del programma Cambridge International As&A Level. Esso intende preparare candidati all’iscrizione all’università e “garantire agli studenti una formazione di qualità, riconosciuta a livello internazionale, dando la possibilità di iscriversi negli istituti più prestigiosi del mondo”.