Messo fine a un accordo di cooperazione con la polizia cinese. In campagna elettorale Rabuka aveva promesso di prendere le distanze dalla Cina. Il nuovo governo guarda ai partner tradizionali, Australia e Nuova Zelanda. Il sud Pacifico è area chiave nella competizione geopolitica tra Pechino e gli Usa.

Pechino (AsiaNews) – Il governo figiano di Sitiveni Rabuka ha messo fine all’accordo per l’addestramento e gli scambi di attività con la polizia cinese. È la prima mossa del neo premier di Suva, che in campagna elettorale aveva promesso di prendere le distanze da Pechino.

Rabuka ha sottolineato che il sistema politico (democratico) e il funzionamento della giustizia del suo Paese sono differenti da quelli della Cina. Per questo, egli ha aggiunto, le Figi torneranno a guardare alle nazioni con cui si hanno maggiori punti in comune, come Australia e Nuova Zelanda.

Dopo il voto del 14 dicembre, Rabuka è riuscito a formare un esecutivo di coalizione che ha scalzato dal potere Frank Bainimarama, alla guida della nazione insulare da 16 anni in seguito a un golpe militare. Durante il suo governo le Figi hanno stretto legami più forti con la Cina, cercando allo stesso tempo di mantenere buoni rapporti con Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda.

Il sud Pacifico è una regione dal significativo valore strategico nel confronto geopolitico tra Cina e Stati Uniti. A maggio i cinesi avevano siglato un patto di sicurezza con le Isole Salomone, i cui termini sono segreti. L’accordo assicurerebbe alle navi da guerra cinesi il diritto di effettuare scali e operazioni di rifornimento nei porti dell’arcipelago, eventualità che il premier delle Salomone, Manasseh Sogavare, ha negato più volte.

A differenza delle Salomone, gli altri Stati del Pacifico meridionale hanno respinto l’offerta cinese di un grande patto regionale su commercio e sicurezza.

Washington, Canberra e Wellington esprimono preoccupazione per l’attivismo cinese nella regione. Gli Usa e suoi alleati temono che Pechino riesca a stabilire avamposti militari nel Pacifico del sud come ha fatto nel Mar Cinese meridionale. In una prospettiva di contenimento della Cina, ciò rappresenterebbe una diretta minaccia ai collegamenti navali della Marina Usa tra le Hawaii e il Pacifico occidentale.