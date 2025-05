RUSSIA – UCRAINA – TURCHIA

Una delegazione russa andrà a Istanbul, in Turchia, ma il presidente Vladimir Putin non ne farà parte, ha confermato il governo di Mosca questa mattina. I colloqui per la pace tra Russia e Ucraina si svolgeranno quindi tra le delegazioni ucraina, russa e statunitense, mentre il presidente Volodymyr Zelensky sta avendo colloqui separati con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Separatamente, mentre Donald Trump continua la sua visita di quattro giorni nel Golfo, il segretario di Stato americano Marco Rubio è nella città turca di Antalya per i colloqui della NATO.

GAZA – ISRAELE

Almeno 54 persone sono state uccise durante la notte nella città di Khan Younis, ripetutamente colpita da bombardamenti israeliani per il secondo giorno di fila. Tra le vittime c'è anche un giornalista che lavorava per la rete televisiva del Qatar Al Araby TV, Hasan Samour, ucciso insieme a tutta la sua famiglia. Mercoledì i raid aerei avevano ucciso altre 70 persone, tra cui decine di bambini.

INDONESIA

L'amministrazione di Giava Occidentale ha presentato un piano controverso che prevede di inviare “adulti indisciplinati” nelle caserme militari per l'addestramento, ampliando un programma che originariamente era finalizzato a contrastare la delinquenza tra gli studenti. Il governatore locale, Dedi Mulyadi, ha annunciato che l'iniziativa inizierà a giugno e sarà rivolta a coloro che “turbano l'ordine pubblico”.

FILIPPINE – GERMANIA

Il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro e il suo omologo tedesco Boris Pistorius hanno firmato ieri a Berlino un “accordo sulla cooperazione in materia di difesa”, concordando di ampliare la cooperazione per includere la sicurezza informatica, gli armamenti e la logistica della difesa e il mantenimento della pace delle Nazioni unite. Si tratta dell’ennesima intesa di Manila firmata in ottica anti-cinese per contrastare le ingerenze di Pechino nel Mar cinese meridionale.

INDIA – MYANMAR

Mentre il bilancio delle vittime in seguito al bombardamento di una scuola da parte della giunta militare birmana è salito a 25, l’esercito indiano ha dichiarato di aver ucciso 10 presunti militanti Kuki in uno scontro a fuoco nel distretto di Chandel, nello Stato orientale del Manipur che confina con il Myanmar. Secondo alcuni resoconti, gruppi armati indiani che avevano trovato rifugio in Myanmar stanno tornando in India. L’operazione militare è ancora in corso.

APEC

I ministri del Commercio che fanno parte del gruppo di Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico hanno dichiarato oggi, durante un incontro sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, che le esportazioni nella regione cresceranno a malapena quest'anno a causa dell'introduzione dei dazi statunitensi. Secondo le previsioni, le esportazioni nella regione aumenteranno solo dello 0,4% quest'anno, rispetto al 5,7% dell'anno scorso, mentre la crescita economica generale, ipotizzata al 3,3%, sarà solo del 2,6%.

KAZAKISTAN

La compagnia Altynalmas di proprietà di uno degli uomini più ricchi del Kazakistan, Vladimir Džumanbaev, ha ottenuto la licenza per l’estrazione dell’oro in una nuova miniera nella regione di Karaganda su una superficie di 7 chilometri quadrati, una piccola parte della vasta zona mineraria di Baktajsk dove da poco sono state fatte nuove indagini geologiche positive.