Le altre notizie del giorno: un'inchiesta del NYT ha svelato l'acquisto dello spyware Pegasus da parte del governo indiano, gli Emirati hanno intercettato un altro missile dallo Yemen, in Thailandia spiaggia turistica a rischio per una fuoriuscita di petrolio, il primo ministro del Bhutan è desolato per le quattro morti da Covid-19 avvenute nel Paese finora.

COREA DEL NORD

Oggi Pyongyang ha confermato di aver lanciato un missile balistico a raggio intermedio e ha pubblicato delle fotografie scattate dallo spazio. Quello di ieri è considerato dagli esperti il lancio più potente e pericoloso degli ultimi cinque anni. In totale la Corea del Nord ha testato sette missili questo mese.

THAILANDIA

Le autorità locali si stanno affrettando a impedire che una fuoriuscita di petrolio raggiunga e danneggi la costa di Ao Prao, una spiaggia di Koh Samet, popolare isola turistica. Da martedì scorso circa 50mila litri di petrolio sono stati rilasciati nell’oceano a causa di un danno a un oleodotto. Venerdì la spiaggia Mae Ramhueng nella provincia di Rayong ha riferito di una situazione di emergenza ambientale.

FILIPPINE

Il ministero della giustizia filippino ha ordinato alle forze dell'ordine di indagare su un video di TikTok che minaccia di assassinare il candidato presidenziale Ferdinand Marcos Junior. Charito Zamora, a capo dell'unità per la criminalità informatica del dipartimento di giustizia, ha detto che il suo ufficio ha ricevuto una soffiata riguardo un post su Tiktok che afferamava di voler assassinare Marcos, che continua a essere in testa ai sondaggi per le elezioni presidenziali del 9 maggio.

BHUTAN

In Bhutan sono morte solo quattro persone finora a causa della variante omicron del coronavirus. Il primo ministro Lotay Tshering, un medico che continua a praticare interventi nel fine settimana, dopo l’ultimo decesso, registrato questa settimana, ha detto che è necessario “fare di più” e che non è accettabile perdere vite umane per una malattia prevenibile.

INDIA – ISRAELE

Secondo un’inchiesta del New York Times l’India nel 2017 ha acquistato lo spyware israeliano Pegasus come parte di un accordo di vendita di armi da 2 miliardi di dollari. Il governo indiano guidato da Narendra Modi ha sempre negato di aver utilizzato lo spyware contro oppositori, attivisti e giornalisti. Mesi dopo la visita di Netanyahu a New Delhi, l’India ha votato per negare lo status di osservatore nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite a un’organizzazione palestinese per i diritti umani. Non era mai successo prima.

RUSSIA

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia Nikolaj Patrušev e l’ambasciatore russo in Gran Bretagna Andrej Kelin, mentre deponevano a San Pietroburgo una corona in onore delle vittime dell’assedio di Leningrado, hanno diffuso insieme una dichiarazione secondo cui la Russia non vuole la guerra e non sta minacciando l’Ucraina, mentre tutte le accuse degli Usa nei suoi confronti sono un’assoluta sciocchezza.

TURKMENISTAN

La sezione della polizia per la lotta al crimine informatico in Turkmenistan ha effettuato numerosi arresti di giovani negli ultimi giorni ad Ašgabat e in altre città, sorprendendoli in alcune case di persone con un buon accesso alla rete internet, piuttosto raro nel paese, mentre giocavano a poker e ad altri giochi d’azzardo proibiti dalla legislazione locale.

EMIRATI ARABI UNITI – YEMEN

Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen, mentre si svolge la prima visita di un presidente israeliano, Isaac Herzog, ad Abu Dhabi. Herzog discuterà di questioni di sicurezza bilaterale con il principe ereditario Mohammed bin Zayed. Non è stato dichiarato dove fosse diretto il missile lanciato dagli houthi.