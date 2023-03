Le altre notizie del giorno: in Pakistan è stato sospeso l'arresto dell'ex premier Imran Khan. L'India potrebbe vendere armi per 200 milioni di dollari all'Indonesia. In Myanmar la giunta golpista ha usato sfollati come scudi umani. Nelle Filippine dilagano informazioni su falsi rimedi medici. Le carte di credito russe sono popolari a Cuba. Una parte dell'opposizione georgiana vuole un governo filo-ucraino.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale poche ore prima dello storico incontro (il primo in 12 anni) tra il presidente della Corea del Sud e il premier del Giappone. È il quarto lancio missilistico di Pyongyang in una settimana effettuato mentre gli Stati Uniti e la Corea del Sud tengono esercitazioni navali congiunte. L’aumento dell’attività missilistica di Pyongyang sarà probabilmente al centro dei colloqui tra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo.

PAKISTAN

Un tribunale della città di Lahore ha ordinato la sospensione dell’arresto dell’ex premier Imran Khan dopo che per due giorni la polizia ha tentato di catturarlo scontrandosi con i sostenitori del Pakistan Tehreek-e Insaf (Pti), il partito di Khan. Secondo alcuni, il cricket, sport di cui è stato campione, è venuto in soccorso all’ex premier: gli agenti si sono ritirati in anticipo per consentire lo svolgimento delle partite a eliminazione diretta della Pakistan Super League allo stadio di Lahore, che dista 9 km dalla residenza di Khan.

INDONESIA - INDIA

La società di difesa BrahMos Aerospace prevede di concludere un accordo di vendita di missili da crociera all'Indonesia per un valore di almeno 200 milioni di dollari, nel tentativo di espandere la sua presenza nel sud-est asiatico. BrahMos è una joint venture tra India e Russia e ha concluso il suo primo accordo lo scorso anno vendendo 375 milioni di dollari di missili anti-nave da terra alle Filippine, rientrando nel piano del primo ministro indiano Narendra Modi a triplicare le esportazioni di difesa .

MYANMAR

La giunta golpista birmana ha detenuto e utilizzato come scudi umani civili sfollati interni durante gli scontri con la Karenni Army e la Karenni Nationalities Defense Force, due milizie etniche dello Stato Kayah dove nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza del conflitto. Il regime “ha lanciato un attacco aereo contro un campo di sfollati nel Demoso orientale mentre squadre mediche civili stavano evacuando gli sfollati, ma per fortuna non ci sono vittime segnalate ", ha detto un portavoce del Karenni Human Rights Group.

FILIPPINE

Sono tantissimi i post sui social nelle Filippine che raccontano falsità sui rimedi medici e propongono prodotti cosmetici non testati. Anche prima della pandemia le persone si rivolgevano a internet cerando rimedi più economici e di più facile accesso, ma con il Covid-19 c’è stata “un’esplosione di disinformazione”, sostengono gli esperti. La maggior parte dei post circolano su Facebook e spesso la piattaforma fatica a controllare la diffusione di informazione dannose.

RUSSIA – CUBA

Le carte di credito russe “Mir”, rifiutate in quasi tutti i Paesi del mondo tranne pochi “amici”, stanno diventando popolari a Cuba, per rilasciare generose somme di contanti ai turisti russi che stanno affollando l’isola, dove la popolazione locale non può ritirare dai bancomat più di 20 dollari al giorno, secondo un accordo che permette di aggirare le sanzioni americane.

GEORGIA

L’ex-premier georgiano Vano Merabišvili, esponente del Movimento Nazionale, ha dichiarato che le opposizioni sostengono l’instaurazione a Tbilisi di un governo filo-ucraino, che dovrà entrare in funzione “dopo la vittoria dell’Ucraina sulla Russia”, suscitando molte critiche non solo da parte governativa, ma anche da molti esponenti delle opposizioni.