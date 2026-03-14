Le notizie di oggi: la guerra all’Iran ha già causato almeno 3,2 milioni di nuovi sfollati interni, colpita l’ambasciata Usa a Baghdad. Il Parlamento di Taiwan autorizza l’accordo con gli Stati Uniti per la vendita di quattro pacchetti di armi. Le autorità thai hanno sequestrato oltre 100mila articoli contraffatti per un valore superiore al milione di dollari.

COREA - GIAPPONE

Questa mattina la Corea del Nord ha sparato più di 10 missili balistici in mare. Lo riferisce l’esercito sud-coreano, mentre le forze di Seoul e statunitensi hanno condotto esercitazioni militari nell’area e in una fase di rinnovate aperture del presidente Usa Donald Trump al leader di Pyongyang Kim Jon-un. Secondo la marina giapponese, almeno un missile balistico è caduto in mare, oltre la zona economica esclusiva di Tokyo. I missili sono stati lanciati da un’area vicino alla capitale intorno alle 13:20. La Corea del Nord ha testato - con successo - una vasta gamma di missili balistici e da crociera per più di due decenni sviluppando i mezzi per fornire armi nucleari.

IRAN - IRAQ

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che dall’inizio del conflitto fra Stati Uniti e Israele con l’Iran, il 28 febbraio scorso, vi sono fino a 3,2 milioni di nuovi sfollati interni alla Repubblica islamica. In una nota l’Unhcr ritiene “probabile che questa cifra continui ad aumentare mentre le ostilità persistono, segnando una preoccupante escalation dei bisogni umanitari”. Oggi, intanto, un attacco lanciato da Teheran ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad.

TAIWAN - STATI UNITI

Il Parlamento di Taiwan ieri ha autorizzato il governo a firmare accordi con gli Stati Uniti per la vendita di quattro pacchetti di armi da circa nove miliardi di dollari, dietro pressioni dei funzionari secondo cui Taipei sarebbe finita in coda se non avesse concluso. Nella fornitura missili anticarro TOW, obici semoventi M109A7, missili Javelin di Lockheed Martin e il sistema di razzi a lancio multiplo HIMARS.

THAILANDIA

Le autorità thai hanno sequestrato più di 100mila articoli contraffatti del valore di quasi un milione di dollari in un raid in un famoso centro commerciale di Bangkok, parte delle misure per affrontare le violazioni della proprietà intellettuale. L’operazione avvenuta ieri al MBK Center ha colpito uno dei luoghi simbolo di contraffazione. Scoperte ingenti quantità di borse, scarpe, abbigliamento e articoli di moda in violazione di marchi e di diritti d’autore.

SRI LANKA - IRAN

I corpi di 84 marinai iraniani uccisi in un attacco sottomarino statunitense su una nave da guerra al largo della costa dello Sri Lanka la scorsa settimana sono stati rimpatriati. Lo riferisce una fonte dell’ambasciata di Teheran a Colombo, in riferimento alla nave da guerra IRIS Dena colpita da un siluro da un sottomarino statunitense il 4 marzo mentre stava rientrando da un’esercitazione navale in India. Le spoglie vengono restituite con un volo speciale in partenza da Mattala, a sud, in direzione India, per fare poi tappa finale in Iran.

INDONESIA - A. SAUDITA - ISLAM

Jakarta sta preparando piani di emergenza per garantire la sicurezza dei pellegrini indonesiani durante l’hajj di quest’anno, mentre la guerra di Stati Uniti e Israele all’Iran si intensifica con pochi segni di de-escalation. Il picco del pellegrinaggio 2026 dovrebbe cadere a maggio, le partenze verso l’Arabia Saudita dovrebbero iniziare il 22 aprile. Tuttavia, restano dubbi sulla fattibilità perché la culla dell’islam è fra le nazioni del Golfo più colpite.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha emesso le condanne per l’attentato di marzo 2024 al Krokus City Hall nella periferia della capitale, dove sono morte non meno di 147 persone. Degli accusati, 15 hanno ricevuto l’ergastolo, altri quattro tra i 19 e i 22 anni, riconoscendoli legati al gruppo dello “Stato Islamico Vilayat Khorasan”. Tutto il processo si è svolto a porte chiuse, senza diffondere né le testimonianze degli accusati, né le prove dell’accusa, e molti dettagli rimangono ignoti.

TAGIKISTAN

La donna più anziana del Tagikistan, Basimo Turaeva, si prepara a festeggiare il 122° compleanno insieme ai suoi sette figli e gli oltre 200 tra nipoti, pronipoti e pro-pronipoti nella sua casa della capitale Dušanbe. Uno dei figli, Mirzoyan Gadoev, ha raccontato ad Asia Plus che la madre sta bene, anche se “comincia a dimenticare le cose e l’udito è un po’ peggiorato”, passando la giornata accanto alla stufa e guardando la televisione, con passeggiate in cortile.