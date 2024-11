di Nirmala Carvalho

Originario della stessa metropoli indiana, 57 anni, mons. John Rodrigues dall'anno scorso guidava la diocesi di Pune dopo essere stato per dieci anni vescovo ausiliare del card. Oswald Gracias, che il prossimo 20 dicembre compirà ottant'anni. Dal 25 gennaio lo affiancherà con diritto di successione. Viene da una famiglia in cui la madre vedova ha accompagnato tutti e tre i propri figli maschi al sacerdozio.

Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Francesco ha scelto il nuovo arcivescovo coadiutore di Mumbai, la grande metropoli ell’India: sarà mons. John Rodrigues, 57 anni, presule originario di questa stessa città di cui è stato vescovo ausiliare per dieci anni e che dal marzo 2023 guidava la diocesi di Pune, sempre nello Stato del Maharashtra. Il pontefice lo ha nominato arcivescovo coadiutore: affiancherà dunque con diritto di successione il card. Oswald Gracias, metropolita di Mumbai dal 2006 e rappresentante dell’Asia nel Consiglio dei cardinali, che il prossimo 20 dicembre compirà ottant’anni, uscendo così dal novero dei possibili partecipanti a un futuro conclave.

Contestualmente all’annuncio dato oggi dalla Sala stampa vaticana anche l’arcidiocesi di Mumbai ha diffuso una nota in cui “i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli laici, porgono un caloroso benvenuto al reverendo John Rodrigues al suo ritorno nell'arcidiocesi”. Viene dato anche l’annuncio che “assumerà l’incarico il 25 gennaio 2025 e risiederà nella casa arcivescovile”.

Mons. John Rodrigues è nato a Mumbai il 21 agosto 1967 dove è stato anche ordinato sacerdote nel 1998 dall’allora arcivescovo Ivan Dias, di cui è stato per un periodo anche segretario particolare. Ha perfezionato poi i suoi studi a Roma presso la Pontificia Università Lateranense conseguendo la licenza in teologia dogmatica, materia che ha insegnato nei seminari indiani. Nominato vescovo ausiliare è stato ordinato nel 2013 dallo stesso card. Gracias. Durante il suo mandato come vescovo ausiliare, è stato anche rettore della Basilica di Mount Mary nel quartiere di Bandra. Il 25 marzo 2023 Francesco gli aveva poi affidato la guida della diocesi di Pune, che ha guidato fino ad oggi.

Qualche anno fa mons. Rodrigues aveva condiviso con AsiaNews la storia particolare della sua famiglia: il nuovo arcivescovo coadiutore di Mumbai è infatti figlio di una donna rimasta vedova con tre figli maschi, tutti e tre divenuti poi sacerdoti. Oltre mons. John, il fratello maggiore p. Luke è un gesuita mentre p. Savio è anche lui sacerdote dell’arcidiocesi di Mumbai.

“È stato grazie all’esempio di nostra madre Corinne Rodrigues, che ci ricordava sempre la presenza di Dio, creando un’atmosfera di preghiera nella nostra casa e tessendo legami con altri sacerdoti, che abbiamo sentito la nostra chiamata alla vita religiosa”, raccontava nel 2017 ad AsiaNews mons. John Rodrigues. La donna - morta nel 2000 - è stata un’ex insegnante fortemente impegnata in iniziative caritative nell’arcidiocesi di Mumbai, promuovendo varie opere caritative. Una di queste è “Hope and Life Movement”, un gruppo di sostegno proprio alle donne vedove. Anche Corinne era vedova, ma la sofferenza per la perdita dell’amato marito non le ha impedito di trasmettere ai figli i valori del Vangelo e l’amore del Signore.

Gioia per la notizia della nomina di suo fratello come arcivescovo coadiutore di Mumbai è stata espressa ad AsiaNews dal fratello maggiore, p. Luke Rodrigues. “John è sempre stato una persona brillante – racconta – ma soprattutto una persona concentrata sul servizio a Dio e al suo popolo. Il suo motto episcopale ‘Edificando il Corpo di Cristo’ (Ef. 4,12) guarda proprio a questo. Siamo orgogliosi e preghiamo per lui affinché possa compiere la volontà di Dio a Mumbai”.