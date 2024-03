Le notizie del giorno: decine di morti in un raid israeliano nei pressi di Damasco, mentre il governo Netanyahu rischia la crisi sull'arruolamento degli ultra-ortodossi. Uno degli arrestati per la strage del Krokus Hall a Mosca frequentava la moschea Fatikh a Istanbul. Bangkok vuole legalizzare i casinò. A Pampanga filippino si fa crocifiggere per la trentacinquesima volta nel giorno del Venerdì Santo.

RUSSIA-COREA DEL NORD

Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu la Russia ha utilizzato il diritto di veto per bloccare il rinnovo del mandato a un gruppo di esperti delle Nazioni Unite che da 14 anni monitorava le sanzioni contro la Corea del Nord. La settimana scorsa il gruppo aveva dichiarato di indagare sulle notizie secondo cui la Russia avrebbe violato le regole acquistando armi nordcoreane da utilizzare in Ucraina. A favore del rinnovo del mandato al gruppo di esperti hanno votato 13 degli altri 14 Stati membri del Consiglio. La Cina, il più stretto alleato di Pyongyang, si è astenuta.

ISRAELE-SIRIA

Un attacco aereo israeliano sulla provincia settentrionale siriana di Aleppo secondo fonti di Damasco avrebbe ucciso questa notte almeno 38 persone, tra cui soldati e civili. Le vittime includono cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah. A essere prese di mira sono state diverse aree della campagna di Aleppo. Il raid segue i lanci missilistici di Hezbollah sul nord di Israele che hanno causato nei giorni scorsi la morte di un operaio israeliano.

ISRAELE

La Corte Suprema israeliana ha decretato che dal 1 aprile lo Stato non potrà più pagare sussidi agli studenti ebrei ultra-ortodossi delle yeshiva – le scuole rabbiniche – che per proseguire i loro studi sulla Torah rifiutano l’arruolamento nell’esercito. La decisione è legata al mancato accordo con i partiti religiosi ebraici sulla norma che fino ad ora ha esentato circa 60mila giovani haredim dal servizio militare, ma è oggi fortemente osteggiata dall’opinione pubblica israeliana. La vicenda mette a forte rischio la tenuta del governo Netanyahu, nel quale i voti dei partiti religiosi sono determinanti.

FILIPPINE

Non volendo veder finire la discussa tradizione quaresimale nel suo villaggio, il sessantasettenne Ruben Enaje si è fatto crocifiggere per la 35esima volta il giorno del Venerdì Santo nella rappresentazione di strada che rievoca la Via Crucis nel barangay di San Pedro Cutud. Dopo la morte del suo compagno di penitenza, Bob Velez, deceduto per COVID-19 nel 2022 all'età di 72 anni, Enaje è ora considerato il decano tra i "papaku", uomini e donne che salgono sulla croce per essere inchiodati nella municipalità di Pampanga.

THAILANDIA

Il governo thailandese sta valutando la possibilità di legalizzare i casinò. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Srettha Thavisin sostenendo che la misura porterebbe benefici in termini di occupazione. I casinò sono illegali in Thailandia e l'unico gioco d'azzardo consentito è quello sulle corse dei cavalli controllate dallo Stato e sulla lotteria, anche se il gioco d'azzardo clandestino è diffuso.

RUSSIA-TURCHIA

Uno degli arrestati per la strage al Krokus Hall, Šamsiddin Fariduni, si presentava sulle reti social con il nome di “Abdullokh”, il “servo di Allah”, compreso il suo account Telegram dove si era collegato con lui un “aiutante di un predicatore” che ha proposto il compenso di 5 mila dollari per l’atto terroristico. Nei giorni precedenti si vedono fotografie di Fariduni a Istanbul, davanti alla moschea Fatikh, considerata una delle più fondamentaliste di tutta la Turchia.

KAZAKISTAN-KIRGIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, si è recato in visita ufficiale ad Astana, per firmare con il suo omologo Kasym-Žomart Tokaev un accordo di ampiamento delle relazioni di cooperazione con il Kazakistan, rafforzando l’alleanza difensiva che esclude contatti con Paesi terzi che potrebbero minacciare la sicurezza di uno dei due, in un’intesa regionale da proporre anche agli altri Paesi dell’Asia centrale.