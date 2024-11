Le notizie di oggi: razzi di Hezbollah sul nord, sette morti fra cui quattro cittadini thai; bulldozer israeliani demoliscono sede Unrwa. In Giappone carcere per i ciclisti che guidano col telefonino o in stato di ebbrezza. India e Cina hanno completato il ritiro dei soldati dai punti sensibili lungo la frontiera contesa himalayana. In Iran tornano le amputazioni delle dita ai condannati per furto.

MYANMAR

La guerra in Myanmar fra giunta militare e gruppi ribelli non risparmia chiese, moschee e monasteri. Nei giorni scorsi alcuni droni armati hanno bombardato il villaggio di Mon Hla, nella regione di Sagaing, terra natale dell’arcivescovo di Yangon, il cardinal Charles Maung Bo. Nel raid è stata colpita la chiesa di san Michele, con la “distruzione dell’intero lato destro” come racconta una fonte anonima. “Anche il campanile e la navata - aggiunge - hanno riportato gravi danni”.

ISRAELE - LIBANO - THAILANDIA

Due attacchi con razzi degli Hezbollah verso il nord di Israele, a Metula e alla periferia di Haifa, hanno causato sette vittime, fra cui quattro lavoratori migranti thai, nel giorno più mortale degli ultimi mesi. In Cisgiordania, nel campo di Nur Shams, bulldozer israeliani hanno distrutto la sede locale Unrwa. Infine, almeno 47 palestinesi sono stati uccisi nella notte nei pressi di Deir Al-Balah, a Gaza, che si aggiungono ai 46 negli attacchi di ieri, colpito anche un ospedale.

GIAPPONE

I ciclisti che usano un telefono cellulare mentre guidano rischiano fino a sei mesi di carcere in base alle nuove regole del Codice della strada introdotte oggi e una multa di 100mila yen (circa 655 dollari). Oltre al telefono, puniti anche quanti vanno in bici sotto l’effetto di bevande alcoliche, con una pena fino a tre anni di carcere o una multa di 500mila yen (poco meno di 3.300 dollari).

INDIA - CINA

India e Cina hanno completato il ritiro delle truppe da due punti sensibili - e teatro di scontri in passato - lungo la frontiera himalayana, contesa fra i due Paesi. Lo ha annunciato un funzionario di Delhi, mentre Pechino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ieri i soldati si sono scambiati scatole di dolciumi come gesto di buona volontà, per poi iniziare il pattugliamento congiunto.

IRAN

L’Iran ha tagliato quattro dita della mano destra a due fratelli condannati per furto, con un ricorso sempre più frequente a una punizione vietata dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, sottoscritto da Teheran. Le amputazioni di Shahab e Mehrdad Teimouri nella prigione centrale di Urmia sono state effettuate utilizzando un dispositivo simile a una ghigliottina.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Nella città russa di Khabarovsk, sulle coste del Pacifico, è stata costituita in una scuola la “Associazione giovanile per lo studio dell’idea čučkhe”. Si tratta dell’ideologia ufficiale della Corea del Nord ed è basata sui testi del primo leader Kim Il-Sung riguardanti la “rivoluzione mondiale”, grazie all’accordo tra lo storico Vladislav Kušnirenko e il console di Pyongyang, Li Sen-Ir.

UZBEKISTAN - EAU

Il principe ereditario dell’emirato di Dubai, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, ha pubblicato sui social le immagini delle sue escursioni estive in Uzbekistan. Egli si è recato nel Paese dell’Asia centrale per effettuare battute di “caccia ecologica” ai volatili, soprattutto della rara specie “ubara asiatica”, da catturare con l’aiuto dei falchi per portarli nelle speciali riserve degli Emirati.