Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Il numero di nuove coppie di sposi è sceso di oltre il 6%, superando di poco quota un milione nel 2022. Numeri ancora peggiori per quanto riguarda le nuove unioni che non hanno avuto figli, che hanno raggiunto il massimo storico in Corea del sud come emerge dai dati ufficiali diffusi oggi dagli esperti del dipartimento di Statistics Korea. Un problema annoso, quello della denatalità, che riguarda anche la Corea del nord tanto registrare l’intervento di Kim Jong-un che ha invitato le donne a essere “più comuniste” e a fare più figli per il Paese.

Le statistiche riferiscono che il numero di nuove coppie sposate è stato di 1,03 milioni l’anno scorso, in calo rispetto agli 1,1 milioni del precedente. Vengono considerati neo-sposi quelle coppie che si sono unite in matrimonio per la prima volta nei cinque anni precedenti al novembre 2022. Il dato ha mostrato una ulteriore tendenza al ribasso, passando da 1,47 milioni nel 2015 a 1,32 milioni nel 2018 e a 1,18 milioni nel 2020.

Inoltre, il 46,4% delle coppie non ha avuto figli, una percentuale record dal 2015, quando l’ufficio di statistica ha iniziato il conteggio dei dati. Il numero di bambini nati dalle nuove coppie di sposi è stato di 0,65 nel 2022, altro minimo storico. La cifra comparabile per il 2021 è stata di 0,66.

La Corea del Sud sta lottando contro un basso tasso di natalità e l’invecchiamento della popolazione, anche perché molti giovani scelgono di rimandare o rinunciare del tutto all’idea di sposarsi o di avere figli. Una tendenza che appare in linea con il cambiamento delle norme sociali e degli stili di vita, oltre ad essere specchio e conseguenza dei prezzi elevati delle case, delle difficoltà nel mercato del lavoro e di un rallentamento generale dell’economia.

Il tasso di fertilità totale del Paese - il numero medio di figli che una donna mette al mondo nel corso della sua vita - è stato di appena 0,79 nel terzo trimestre del 2023. Un dato che è di molto inferiore al livello di sostituzione di 2,1 che manterrebbe l’attuale popolazione sud-coreana stabile a 52 milioni. Il reddito medio annuo di una coppia di neo-sposi è stata di 67,9 milioni di won (circa 50mila euro) nel 2022, con un aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente e legato al fatto che un numero sempre maggiore di coppie beneficia di un doppio reddito.

Circa il 57,2% degli sposi percepiva un doppio reddito nel 2022, rispetto al 54,9% del 2021. Le famiglie a doppio reddito hanno guadagnato 84,33 milioni di won (poco meno di 60mila euro), rispetto ai 49,94 milioni di won (circa 34mila euro) delle coppie monoreddito.

Circa l’89,9% delle coppie appena sposate ha contratto un mutuo, con un importo medio aumentato del 73% rispetto all’anno precedente e toccando quota 164,17 milioni di won nel 2022 (oltre 116mila euro). A livello di terrritorio, il 29,9% delle coppie risiedeva nella provincia di Gyeonggi, seguita da quelle che vivevano a Seoul con il 17,8% e nella città occidentale di Incheon con il 6,1%. I proprietari di immobile sono circa il 40% del totale.