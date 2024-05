Le notizie di oggi: almeno 36 vittime nel Guangdong per il crollo di un’autostrada. Ankara vuole unirsi al Sudafrica nella causa per genocidio contro Israele alla Corte internazionale di giustizia. Il Bhutan è pioniere nell’Asia meridionale per assistenza sanitaria di base (Aps). Ondata di calore e cattiva gestione causano una moria di pesci in un bacino idrico nel sud del Vietnam, centinaia di migliaia di animali morti.

ARABIA SAUDITA

Manahel al-Otaibi, attivista saudita per i diritti delle donne, è stata condannata a 11 anni di prigione con l’accusa di “reati legati al terrorismo”. La sentenza risale a gennaio ma la notizia è uscita solo in questi giorni. Istruttrice di fitness e femminista, la 29enne era imputata per “scelte sull’abbigliamento” e per alcuni post pubblicati sui social che chiedevano la fine del sistema di tutela maschile o in cui si mostrava nei negozi senza l’abaya.

TURCHIA - ISRAELE

Ankara vuole unirsi al Sud Africa nella causa contro Israele alla Corte internazionale di gistizia (Icj) all’Aia, con l’accusa di genocidio per la guerra a Gaza contro Hamas. Lo ha annunciato ieri il ministro turco degli Esteri Hakan Fidan, durante una conferenza stampa con l’omologo indonesiano in visita nel Paese. La Turchia, ha aggiunto, “continuerà a sostenere il popolo palestinese”.

BUTHAN

Il Bhutan è nazione leader e pioniere in Asia del sud per assistenza sanitaria di base (Aps). Lo afferma uno studio del ministero della Sanità in collaborazione con Banca mondiale, governo del Giappone e Fondo globale. Le valutazioni si concentrano sul Primary Health Care Performance Initiative (Phcpi), sugli indicatori di fornitura di servizi (Sdi) e sull’analisi dei costi sanitari, da cui emerge che il Paese vanta una “base solida”.

CINA

È di almeno 36 vittime e decine di feriti, alcuni dei quali in modo grave e ricoverati in ospedale, il bilancio del crollo - provocato da forti piogge - di un tratto di autostrada nella provincia del Guangdong, nel sud del Paese. La CCTV riferisce che un tratto di strada lungo quasi 18 metri tra Meizhou e la contea di Dabu è crollato intorno alle 2.10 del 1 maggio, intrappolando 20 veicoli.

VIETNAM

Centinaia di migliaia di pesci sono morti in una riserva idrica nella provincia di Dong Nai, nel sud, per la cattiva gestione del bacino unita alla eccezionale ondata di caldo che ha colpito diversi Paesi dell’Asia del sud e del sud-est. I residenti guadano il lago artificiale di Song May facendosi largo fra le carcasse. Da settimane non piove e l’acqua è troppo bassa perché gli animali sopravvivano.

COREA DEL SUD

Il Parlamento di Seoul ha votato oggi un disegno di legge bipartisan che istituisce un nuovo comitato di inchiesta sull’incidente mortale nella notte di Halloween del 2022 nella capitale sud-coreana, superando ostacoli e veti emersi in passato. Il via libera accoglie anche le istanze di gran parte della popolazione e dei parenti delle vittime, che chiedono verità e giustizia sulla tragedia.

RUSSIA

La Finlandia ha chiuso alla navigazione il canale Sajmen, un antico collegamento acquatico tra la Russia e l’Europa settentrionale, famoso per le straordinarie caratteristiche naturali, le costruzioni abitative e gli edifici produttivi molto folcloristici. Esso, riporta Okno, era simbolo dell’amicizia tra russi e finlandesi “oggi distrutta dalla guerra in Ucraina”.

KAZAKHSTAN - AZERBAIGIAN - ARMENIA

Il presidente del Kazakhstan, Kasym-Zomart Tokaev, ha annunciato che i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian si sono accordati per incontrarsi ad Astana, su proposta kazaka. Egli ha ricordato il valore simbolico che riporta agli accordi di Alma-Ata nel 1991, dove vennero fissati i confini dei due Stati caucasici dopo la fine dell’Unione Sovietica.