Le associazioni e le famiglie delle vittime avevano chiesto a Yoon Suk Yeol di non respingere il disegno di legge per riaprire il caso, chiedendo quindi anche ulteriori indagini per scoprire la causa principale della strage a Seoul in cui 158 persone persero la vita e quasi 200 rimasero ferite la notte di Halloween del 2022.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Il presidente Yoon Suk Yeol martedì ha posto il veto a un disegno di legge speciale che imporrebbe una nuova indagine sulla strage di Itaewon che avvenne la sera del 29 ottobre 2022, quando durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Seoul nella calca sono morte almeno 158 persone, mentre altre 196 sono rimaste ferite. Yoon ha esercitato il suo potere di veto approvando una mozione che chiedeva all'Assemblea nazionale di riconsiderare la proposta che l'opposizione guidata dal Partito Democratico (DP) aveva fatto passare all'Assemblea Nazionale all'inizio di questo mese. La mozione è stata approvata nel corso di una riunione del gabinetto del presidente .

La questione ora torna all’Assemblea, che con la mozione respinta aveva chiesto l'istituzione di uno speciale comitato d'inchiesta per riesaminare le cause dello schiacciamento mortale della folla nello stretto vicolo nel centro di Itaewon. Dal canto suo il primo ministro Han Duck-soo ha spiegato che la legge conferirebbe alla commissione speciale di indagine troppo potere in un modo che potrebbe potenzialmente minare i principi costituzionali di equità e neutralità che non potrebbero essere garantite nella formazione della suddetta commissione. Da qui il veto del presidente.

Secondo la proposta, il comitato sarebbe composto da 11 persone: quattro membri raccomandati dal partito di governo e altrettanti da quello di opposizione, più tre raccomandati dal presidente del parlamento in collaborazione con le famiglie delle vittime. "C'è una notevole preoccupazione che l'equità e la neutralità possano essere compromesse da un ulteriore processo", ha detto il primo ministro Han, in risposta alle richieste delle vittime e delle loro famiglie. E ha assicurato che il governo rafforzerà il sostegno sia economico che il supporto psicologico e medico, che include la copertura delle spese sanitarie e un’indennità di accompagnamento. Inoltre, il governo promesso che accelererà il risarcimento delle famiglie delle vittime, indipendentemente dagli esiti finali dei processi civili e penali in corso.

Le associazioni e le famiglie delle vittime avevano chiesto a Yoon di non respingere il disegno di legge per riaprire il processo, chiedendo ulteriori indagini per scoprire la causa principale dell’incidente. "L'esercizio del potere di veto senza una vera giustificazione sta trasformando la Corea in un paese senza responsabilità per i disastri, senza scuse e senza sforzi per la ricerca della verità", ha affermato il deputato Hong Ik-pyo, capogruppo del Partito democratico all’opposizione. Con quella odierna, è la quinta volta dall’inizio del suo mandato che il presidente Yoon esercita il potere di veto, per un totale di nove progetti di legge respinti.