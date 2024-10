di Joseph Masilamany

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Un giovane di 17 anni di Singapore è stato arrestato prima che potesse compiere un attacco contro persone non musulmane. L’adolescente l’aveva pianificato in un'area aperta vicino al Tampines West Community Club usando forbici o un coltello da cucina. Si tratta del quarto tentativo di attacco terroristico sventato dalle autorità dal 2020. La notizia dell’ultimo arresto dello studente è stata resa pubblica solo questo mese e pubblicata da The Straits Times. Secondo quanto riferito, il fermo risale ad agosto: la detenzione si basa sulla legge sulla sicurezza interna (ISA). In un comunicato stampa del 18 ottobre, il Dipartimento di Sicurezza Interna (ISD) ha dichiarato che per il giovane è stato emesso un ordine di detenzione di due anni da settembre.

Secondo quanto emerso dalle indagini, aveva precedentemente pianificato di recarsi in Siria per combattere, dopo aver comunicato con un contatto straniero online per ottenere consigli di viaggio e aver fatto ricerche sui voli. Una trasferta significativa per il 17enne in quanto sarebbe stato in grado di combattere con i “compagni” dell'Isis per stabilire uno Stato islamico in Siria. Tuttavia, sapendo che sarebbe stato difficile recarsi in Medio Oriente senza destare i sospetti della sua famiglia, avrebbe deciso di colpire qui: un piano che riteneva più facile da realizzare e che avrebbe soddisfatto le sue aspirazioni di essere un martire, ha dichiarato ISD ai media di Singapore.

Il Ministro della Legge e degli Affari Interni K. Shanmugam ha dichiarato che migliaia di persone attraversano quotidianamente l'area presa di mira e che sarebbe stata più affollata del solito durante le vacanze scolastiche di settembre. “Il sospetto sapeva anche che sarebbe stato intercettato dalla polizia e aveva deciso di morire nel corso dell'attacco. Voleva diventare un martire e direi che ci è andato molto vicino. Fortunatamente l'ISD lo ha arrestato in tempo”, ha detto. Secondo l'ISD, il giovane si è imbattuto negli insegnamenti di predicatori radicali stranieri nel 2023, mentre cercava conoscenze religiose online. Ha abbracciato credenze religiose segregazioniste, tra cui l'opinione che i musulmani non dovrebbero estendere auguri come “Buon Natale” ai non musulmani.

L'adolescente si è ispirato alla propaganda dell'Isis, che esaltava gli “attacchi suicidi con i coltelli”. “Oltre al paio di forbici, ha pensato di usare un coltello da cucina in casa sua per pugnalare le persone al collo e ucciderle o ferirle”, ha aggiunto Shanmugam. Secondo l'ISD, dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, il materiale estremista online dell'Isis è aumentato: così il giovane si era auto-radicalizzato. Desiderava unirsi a gruppi online che fornivano aggiornamenti sulle attività dell'Isis e credeva nell'uso della violenza armata per stabilire un califfato islamico. A gennaio aspirava a morire come martire combattendo per l’organizzazione terroristica. A maggio ha fatto una bai'ah, o giuramento di fedeltà all'Isis.

L'ISD ha sottolineato che il giovane provava un senso di orgoglio sapendo che il suo piano, se fosse stato eseguito con successo, sarebbe stato il primo attacco terroristico a Singapore negli ultimi decenni. I casi precedenti sventati dalle autorità di Singapore includono un giovane di 16 anni che aveva pianificato di attaccare i musulmani usando un machete nel dicembre 2020 e uno di 20 anni arrabbiato per il conflitto israelo-palestinese aveva pianificato di accoltellare gli ebrei in una sinagoga nel 2021. Gli ultimi coinvolgono un 18enne sostenitore dell’Isis che nel dicembre 2022 aveva pianificato di pugnalare e uccidere i non credenti dell'Islam tendendo loro un'imboscata in vicoli bui; e, nello stesso anno e mese, un giovane di 15 anni aveva pianificato di decapitare i non musulmani in luoghi turistici popolari della città.