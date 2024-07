Le notizie di oggi: a Hong Kong rinviata di altri quattro mesi la deposizoione in tribunale di Jimmy Lai. Leader di Hamas in Cisgiordania morto dopo in carcere dopo otto mesi di detenzione israeliana. Anche i singoli Stati indiani potranno imporre proprie royalty sulle attività minerarie. Il Brasile si scusa con il Giappone per le persecuzioni agli immigrati dopo la Seconda Guerra mondiale. A Mosca "piazza Europa" è stata rinominata "piazza Eurasia".

SRI LANKA

Si terranno il 21 settembre le elezioni presidenziali nello Sri Lanka, le prime dopo l’uscita di scena di Gotabaya Rajapaksa con le proteste di piazza di due anni fa. La scorsa settimana la Corte suprema aveva bocciato la possibilità di qualsiasi rinvio nel Paese attualmente guidato dall’economista Ranil Wicremesinghe, subentrato nel mezzo di una profonda crisi economica. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 agosto.

HONG KONG-CINA

Jimmy Lai sarà chiamato il 20 novembre a testimoniare nel processo sulla sicurezza nazionale in corso contro di lui a Hong Kong. I giudici hanno respinto la richiesta del 76enne fondatore del quotidiano Apple Daily in carcere da ormai quattro anni, di far cadere le accuse contro di lui per le quali rischia una condanna all’ergastolo. Il rinvio di ulteriori quattro mesi del suo interrogatorio è dovuto alla disponibilità dei tre giudici, ognuno dei quali è stato appositamente scelto dal governo di Hong Kong per gestire i casi di sicurezza nazionale.

ISRAELE-PALESTINA

Uno dei leader di Hamas in Cisgiordania arrestati da Israele dopo l’inizio del conflitto il 7 ottobre è morto in custodia per il deterioramento delle sue condizioni di salute. Lo hanno reso noto oggi l'Autorità Palestinese e Hamas. Mustafa Muhammad Abu Ara, 63 anni, è morto dopo essere stato trasferito in ospedale dalla prigione di Ramon, nel sud di Israele. La Commissione per I detenuti dell’Autorità palestinese sostiene che soffressi di problem di salute già prima dell’arresto ma gli sia stata negata assistenza medica adeguata in questi mesi di detenzione.

INDIA

La Corte Suprema Indiana ha stabilito che le royalty dovute sui minerali non costituiscono un'imposta, dando ragione ai governi locali dei singoli Stati che contestano la tesi del governo centrale secondo cui solo Delhi avrebbe la potestà di tassare i diritti minerari nel Paese. Il 31 luglio il tribunale ascolterà le parti per decidere se la sentenza debba essere applicate anche retroattivamente. In questo caso porterebbe ingenti entrate nelle casse dei governi di alcuni Stati, tra cui il West Bengal, l'Orissa e il Jharkhand, che hanno già leggi locali per imporre prelievi aggiuntivi alle imprese minerarie.

GIAPPONE-BRASILE

Il governo brasiliano ha presentato le sue prime scuse ufficiali per la persecuzione degli immigrati giapponesi nel Paese durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il gesto è stato legato a due casi: uno in cui il Brasile, come parte degli Alleati, sfrattò gli immigrati giapponesi dalle loro case a Santos durante la guerra, e un altro che riguardava il maltrattamento sull'Isola Anchieta di persone imprigionate durante i disordini del dopoguerra nella comunità degli immigrati.

RUSSIA

Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha firmato il decreto per la nuova denominazione della piazza Europa, che ora si chiamerà piazza Eurasia, dopo essere stata allestita e costruita nel 2001 in un progetto congiunto russo-belga nel centro della capitale, sul lungofiume Berežkovskij accanto ai nuovi grattacieli, con al centro la scultura del “ratto di Europa”.

AZERBAIGIAN

Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliev, ha firmato le modifiche al Codice familiare con il divieto di contrarre matrimonio tra cugini di secondo grado e di combinare matrimoni per i figli di età inferiore a 16 anni, con forti multe o anche arresti a seconda della gravità della situazione e della personalità di chi compie l’infrazione, molto diffusa tra le famiglie azere.