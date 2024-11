Le notizie del giorno: la Corte suprema indiana ha criticato la "giustizia dei bulldozer". In Nuova Zelanda i deputati Maori si oppongono al disegno di legge che vuole rivedere un trattato di intesa tra indigeni e governo. Un attivista iraniano si è suicidato in segno di protesta contro il regime. In Georgia l'opposizione considera "illegittimo" il nuovo Parlamento e le tensioni si sono estese all'Abkhazia.

SRI LANKA

Si sono aperti questa mattina i seggi per le elezioni parlamentari anticipate in Sri Lanka, considerate un test per il presidente Anura Kumara Dissanayake, eletto solo sette settimane fa. La principale preoccupazione per la popolazione resta l’economia: il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è salito al 25,9% negli ultimi quattro anni, mentre la Banca mondiale si aspetta una crescita limitata del 2,2% quest’anno.

INDIA

Con una nuova sentenza, la Corte suprema indiana ha cercato di limitare “la giustizia dei bulldozer”, affermando che la casa di una persona accusata o condannata non può essere demolita. La Corte ha ordinato alle autorità di concedere tempo sufficiente alla persona interessata per contestare l'ordine o abbandonare la proprietà. Da tempo il governo del BJP utilizza la giustificazione dell’abusivismo edilizio per demolire le case (soprattutto di musulmani) in maniera arbitraria.

NUOVA ZELANDA

Questa mattina una sessione parlamentare in Nuova Zelanda è stata sospesa da alcuni deputati Maori che hanno organizzato un’haka per interrompere la votazione su un disegno di legge che intende reinterpretare uno storico trattato tra il governo e gli indigeni. Nei giorni scorsi centinaia di persone hanno intrapreso una marcia (hikoi) in segno di protesta.

FILIPPINE

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che il suo governo non bloccherà le indagini sul suo predecessore, Rodrigo Duterte, da parte della Corte penale internazionale per i crimini contro l’umanità compiuti durante la famigerata “guerra alla droga”. Le dichiarazioni di Marcos seguono un’udienza durante la quale Duterte invocava le indagini (dopo averle per molto tempo osteggiate) affermando di non avere nulla da nascondere.

IRAN

Kianoosh Sanjari, noto attivista iraniano per i diritti umani si è suicidato in segno di protesta contro il regime iraniano che non ha rilasciato quattro attivisti politici, a loro volta arrestati per aver sostenuto le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. In un post pubblicato prima di morire, aveva scritto di desiderare che "un giorno gli iraniani" si "svegliassero e sconfiggessero la schiavitù".

RUSSIA

Come informa la Nezavisimaja Gazeta, la Russia ha investito negli ultimi due anni oltre 10 miliardi di rubli (100 milioni di euro) per la modernizzazione del canale di raccordo tra il mar Caspio e il Volga, il cosiddetto “corridoio Nord-Sud”, che in seguito alle sanzioni occidentali riveste un’importanza strategica primaria, collegando la Russia all’India e all’Iran.

GEORGIA

I membri dei partiti di opposizione in Georgia del Movimento Nazionale e della Coalizione per i cambiamenti, che avevano ottenuto quasi 200 seggi alle elezioni parlamentari, si sono rivolti alla Commissione elettorale con le dichiarazioni in cui chiedono di non essere registrati in qualità di deputati, ritenendo “illegittimo” il nuovo parlamento, in attesa di nuove elezioni. Nella regione separatista georgiana dell’Abkhazia sono stati arrestati alcuni oppositori per aver aggredito con violenza il deputato Almas Akaba, responsabile di un progetto di investimenti con i russi, mentre i sostenitori degli arrestati hanno bloccato la principale strada repubblicana verso la capitale Sukhumi