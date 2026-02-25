Le notizie di oggi: nuovi scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, Bangkok apre il fuoco e ferma in mare tre pescatori cambogiani. Modi visita Israele: nelle discussioni gli accordi su sicurezza ed economia. Il tasso di natalità in Corea del Sud aumenta per il secondo anno consecutivo. La Malaysia ha bloccato i siti di incontri Grindr e Blued per persone Lgbtq+.

SRI LANKA

È stato arrestato Suresh Sallay, ex capo dei servizi segreti in Sri Lanka, in relazione alla serie di attentati della domenica di Pasqua del 2019, che hanno causato la morte di 279 persone. Sallay, promosso capo dei servizi segreti dello Stato (SIS) nel 2019 dopo l'insediamento di Gotabaya Rajapaksa, era stato accusato di coinvolgimento negli attentati suicidi coordinati, accusa che egli ha negato. L'emittente britannica Channel 4 aveva riferito nel 2023 che Sallay era collegato agli attentatori e li aveva incontrati prima dell'attacco, con l'intenzione di influenzare le elezioni presidenziali di quell'anno a favore di Rajapaksa.

THAILANDIA - CAMBOGIA

La Thailandia ha aperto il fuoco sui soldati cambogiani al confine, sostenendo di rispondere al lancio di una granata. Le tensioni tra i due vicini si sono temporaneamente riaccese - dopo che la marina thailandese ha catturato tre pescatori cambogiani - minacciando il fragile cessate il fuoco raggiunto il 27 dicembre, che aveva posto fine a un conflitto sui confini durato sei mesi. È l'incidente più grave segnalato dopo il cessate il fuoco natalizio, seguito alle pressioni diplomatiche di Stati Uniti e Cina.

ISRAELE - INDIA

Il primo ministro indiano Modi inizia oggi una visita di due giorni in Israele. Il primo viaggio di Modi in Israele risale al 2017, prima volta per un leader indiano. Modi dovrebbe discutere con Netanyahu del rafforzamento degli accordi in materia di sicurezza ed economia. I Paesi hanno firmato un nuovo trattato bilaterale sugli investimenti nel settembre 2025, al fine di garantire “certezza e protezione” agli investitori. L'India è il secondo partner commerciale di Israele in Asia, dopo la Cina.

COREA DEL SUD

Secondo il governo, nel 2025 il tasso di natalità della Corea del Sud, il peggiore al mondo, è aumentato per il secondo anno consecutivo; un ulteriore segnale che il Paese, alle prese con una crisi demografica da quasi un decennio, potrebbe aver iniziato a superare la crisi. Il tasso di fertilità totale della Corea del Sud - numero medio di figli che una donna dovrebbe avere durante la sua vita riproduttiva - si è attestato a 0,80 nel 2025, in aumento rispetto allo 0,75 del 2024.

MALAYSIA

La Malaysia ha bloccato i siti di incontri Grindr e Blued - utilizzati da persone Lgbtq+ - e valuterà misure legali contro la loro presenza negli app store. L'ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni Fahmi Fadzil, precisando che la Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) non ha ricevuto richieste di rimozione delle versioni mobili di Grindr e Blued dagli store digitali, sottolineando le difficoltà dovute al fatto che tali app sono di proprietà straniera.

RUSSIA - UCRAINA

Da fine dicembre, approfittando dell’esclusione della Russia dai satelliti Starlink, gli ucraini hanno riconquistato oltre 400 chilometri quadrati di territorio, come ha confermato il capo di stato maggiore Aleksandr Syrskij nella riunione dei comandanti delle divisioni dell’esercito ucraino, con cui ha discusso dei passi successivi della strategia di contrattacco, soprattutto nell’ambito della logistica, dell’evacuazione dei feriti e delle forniture di armi e munizioni.

KAZAKISTAN

Le studentesse del College tecnico-industriale della città di Turkestan in Kazakistan stanno diffondendo sulle reti social dei video sulle umiliazioni ricevute, quando vengono obbligate dalla dirigenza a lavare i corridoi e le toilette per tutto l’edificio e soprattutto gli spazi dei maschi prima delle verifiche sanitarie, con la minaccia di essere espulse dal collegio e dagli studi, vista la carenza di personale di pulizia, ma “siamo venute a studiare, non a fare le serve”.