Le notizie del giorno: in India ucciso un politico del Maharashtra poco prima delle elezioni locali. Le milizie del Myanmar si attengono alle direttive di Pechino anche nei colloqui di pace. Alcune donne filippine in carcere in Cambogia per aver agito come madri surrogate. L'Ucraina accusa la Corea del Nord di aver inviato propri soldati alla Russia.

CINA – TAIWAN

Tensione a Taiwan a causa delle esercitazioni militari cinesi iniziate questa mattina nei pressi dell’isola: per Pechino le operazioni “Spada Congiunta B” sono un “severo avvertimento”, in risposta al discorso del presidente Lai Ching-te che la settimana scorsa ha giurato di opporsi all’“annessione” da parte della Cina. Simili esercitazioni si erano verificate anche dopo il discorso di insediamento. Gli Stati Uniti, alleati di Taiwan, stanno monitorando la situazione.

INDIA

Il politico indiano Baba Siddique, 66 anni, è stato ucciso a Mumbai, capoluogo dello Stato del Maharashtra, dove a novembre si terranno le elezioni locali. A febbraio Baba Siddique aveva abbandonato il Congress, il principale partito di opposizione, per unirsi al National Congress Party, partito regionale indipendente, che fa parte della coalizione di governo del BJP. Finora due persone sono state arrestate in relazione all’omicidio.

MYANMAR

Nei giorni scorsi, l’Esercito di Alleanza democratica nazionale del Myanmar (MNDAA) – presumibilmente sotto pressione cinese – ha vietato ai suoi membri di unirsi ai colloqui internazionali per affrontare la crisi in Myanmar. Di recente, a Jakarta, rappresentanti indonesiani, dell’ASEAN, dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e gruppi anti-giunta si sono incontrati per discutere della soluzione al conflitto civile.

FILIPPINE – CAMBOGIA

Alcune donne filippine trovate incinte sono state accusate di aver violato la legge cambogiana e rischiano il carcere per aver agito come madri surrogate dopo essere state contattate online, probabilmente da un gruppo thailandese. Il ministro degli Interni, Chou Bun-eng, ha dichiarato che il 23 settembre la polizia ha trovato 24 donne straniere, 20 filippine e quattro vietnamite, durante l'irruzione in una villa nella provincia di Kandal, vicino alla capitale Phnom Penh. Dal 2016 la maternità surrogata è vietata in Cambogia.

UCRAINA – RUSSIA – COREA DEL NORD

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Corea del Nord di aver inviato non solo armi, ma anche soldati, per aiutare la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Secondo il ministro della Difesa della Corea del Sud, Kim Yong-hyun, la notizia secondo cui soldati nordcoreani sarebbero rimasti uccisi in un attacco ucraino in territorio occupato dai russi, è con ogni probabilità vera, mentre la Russia l’ha definita “fake news”.

MEDIO ORIENTE

Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio a Israele di un avanzato sistema antimissile (chiamato THAAD) e, secondo un funzionario anonimo, anche di “100 truppe”. Nella notte, un attacco con droni da parte di Hezbollah ha ucciso quattro soldati israeliani nella base militare di Binyamina, a sud di Haifa, ferendone almeno altri 50. Un bombardamento israeliano contro una scuola che stava dando rifugio a palestinesi sfollati ha ucciso diverse persone, tra cui almeno 15 bambini secondo le autorità di Hamas.

GEORGIA

Il premier georgiano, Iraklij Kobakhidze, ha esortato le forze dell’ordine a “lavorare con particolare attenzione” nelle prossime due settimane che precedono le elezioni parlamentari, per “prevenire qualunque forma di provocazione”, non escludendo neppure la possibilità di attentati terroristici, come era avvenuto al deputato Givi Targamadze nel 2016.