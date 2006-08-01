THAILANDIA – CAMBOGIA

Oggi Bangkok e Phnom Penh hanno annunciato un cessate il fuoco immediato di 72 ore, dopo settimane di combattimenti lungo la frontiera contesa. Entrambe le parti hanno concordato di congelare tutti i movimenti di truppe e di consentire ai civili che vivono nelle zone di confine di tornare a casa. Oltre 40 persone sono morte negli scontri e un milione di persone sono state sfollate. In base agli accordi, nei prossimi giorni saranno anche rilasciati i 18 soldati cambogiani trattenuti dalla Thailandia.

INDIA – USA

Nonostante le recenti tensioni diplomatiche tra Delhi e Washington, gli investimenti delle grandi aziende tecnologiche americane in India continuano a gonfie vele: in particolare, Microsoft, Amazon e Google hanno annunciato una serie di progetti multimiliardari per sviluppare i data center necessari a far funzionare l’intelligenza artificiale. L’India produce circa il 20% dei dati mondiali, ma ha una capacità di stoccaggio di solo il 3%.

COREA DEL SUD

Il numero di stranieri che soggiornano in Corea del Sud per 90 giorni o più per lavoro o studio ha superato 1,6 milioni a novembre, ha riferito il ministero di Giustizia. La cifra è andata aumentando dal 2021 con un incremento dell’8% rispetto allo scorso anno. Oltre la metà degli stranieri vive nell’area metropolitana di Seoul. In base alla cittadinanza di provenienza, il 29,8% è cinese, seguito dal 18,4% di cittadini dal Vietnam, il 5,5% dal Nepal, il 4,3% dall'Uzbekistan e il 4,1% dalla Cambogia.

GIAPPONE

Mentre il governo giapponese ha approvato una spesa per la difesa di 9mila miliardi di yen (pari a 58 miliardi di dollari), un istituto di ricerca locale ha sottolineato che nel corso del 2025 sono aumentati i prezzi di oltre 20mila prodotti alimentari e bevande a causa dell’incremento dei costi delle materie prime, come caffè, cacao e riso.

SIRIA

Ieri otto persone sono state uccise in un attentato terroristico contro una moschea alawaita di Homs rivendicato da Saraya Ansar al-Sunnah, lo stesso gruppo che a giugno aveva compiuto un attentato contro la chiesa di Mar Elias a Damasco. Saraya Ansar al-Sunnah è una milizia estremista nata in opposizione all’attuale governo siriano. L’esplosione è avvenuta durante la preghiera di mezzogiorno. Secondo il ministero della Salute siriano, altre 18 persone sono rimaste ferite, ma le cifre non sono definitive, indicando che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.

RUSSIA

Il militante neonazista russo Aleksej Milčakov ha tenuto una “Lezione di coraggio” in un istituto tecnico di San Pietroburgo, come risulta dalla pubblicazione sul canale Telegram del gruppo ultra-nazionalista Rusič, con tanto di premio concesso dal preside per ringraziamento, e dal post risulta che non è stato il primo incontro di questo genere con gli studenti, costretti a passare ore di addestramento militare e lotta libera al posto delle lezioni ordinarie.

KAZAKISTAN

Ad Astana, capitale del Kazakistan, è stato arrestato il caporedattore dell’agenzia d’informazioni KazTag, Amir Kasenov, con l’accusa di “diffusione di false informazioni” in seguito alla denuncia della compagnia Freedom Finance, controllata da miliardario russo-kazaco Timur Timurov su cui aveva pubblicato un’inchiesta per riciclaggio di denaro sporco, e i suoi avvocati parlano di “caos giuridico” da parte degli organi della magistratura kazaca.