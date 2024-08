Le notizie di oggi: secondo fonti Onu quasi due terzi degli edifici distrutti o danneggiati a Gaza dall'inizio della guerra. Comunità protestante nel mirino in Nepal per "disturbo all'ordine pubblico". Il presidente eletto dell'Indonesia Prabowo a Mosca da Putin. Allenatore indiano di un'atleta medagliata a Parigi trova ordinanza di demolizione di casa sua di ritorno a Delhi. La Cina vara un piano quinquennale per l'assistenza ai bambini autistici.

VIETNAM

Il presidente vietnamita To Lam è stato nominato segretario generale del Partito Comunista, la massima carica nazionale, in sostituzione di Nguyen Phu Trong, morto due settimane fa. Lam, 67 anni, aveva assunto temporaneamente le funzioni di capo del Partito il 18 luglio, un giorno prima della morte di Trong. I delegati del partito hanno sostenuto all'unanimità la nomina di Lam. Rivolgendosi ai delegati, Lam ha promesso di ereditare e promuovere l'eredità di Trong, aggiungendo che “il lavoro sulla lotta alla corruzione sarà portato avanti con determinazione".

GAZA-ISRAELE

Il 63% degli edifici nella Striscia di Gaza sono stati danneggiati o distrutti dallo scoppio della guerra a Gaza il 7 ottobre. "L'ultima valutazione dei danni agli edifici effettuata da UNOSAT, basata su immagini satellitari... rivela che 151.265 strutture sono state colpite nella Striscia - ha dichiarato il centro satellitare delle Nazioni Unite -. Di queste, il 30% è stato distrutto e il 12% gravemente danneggiato”.

NEPAL

Il 30 luglio, le autorità di Dhangadhi, nella provincia occidentale di Sudurpashchim, hanno demolito parzialmente l'edificio gestito dalla Nepal Life Word Mission, un gruppo protestante della Corea del Sud, dichiarandolo "struttura illegale" e non conforme alle regole. Tre persone, tra cui un pastore nepalese associato alla congregazione sudcoreana, erano state arrestate il 24 luglio e sono ancora in custodia della polizia per aver disturbato "l'ordine pubblico, la decenza e la moralità".

RUSSIA-INDONESIA

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino la visita del presidente eletto dell’Indonesia e ministro della Difesa, Prabowo Subianto, salutandolo come “amico della Russia” e ricordando le relazioni amichevoli tra i due Paesi in corso da molti decenni. L’anno prossimo ricorreranno i 75 anni delle relazioni diplomatiche, stabilite con l’Urss ai tempi di Stalin.

INDIA-OLIMPIADI

Rientrando a Delhi da Parigi Samaresh Jung, l'allenatore di Manu Bhaker - la tiratrice indiana celebrate in patria per le due medaglie ai Giochi - ha ricevuto un avviso di demolizione e gli è stato chiesto di liberare la sua casa entro due giorni dall'Ufficio per il Territorio e lo Sviluppo. La colonia di Khyber Pass a Civil Lines, Delhi, è stata oggetto di una controversia legale tra i residenti e il ministero della Difesa. Jung ha protestato: "Non ci sono state informazioni o avvisi adeguati. Come possono le famiglie che vivono qui da 75 anni sgomberare in 2 giorni?”.

CINA

La Cina ha lanciato un piano d'azione quinquennale per rafforzare i servizi di assistenza ai bambini affetti da autismo. Il piano è stato pubblicato congiuntamente dalla Federazione cinese delle persone disabili, dal Ministero dell'Istruzione e dai principali enti sanitari pubblici, con l'impegno di aumentare i servizi di riabilitazione. Secondoi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Cina circa un bambino su 100 è affetto da una o più delle diverse condizioni che costituiscono il disturbo dello spettro autistico.

TURKMENISTAN

Un’ondata di caldo eccezionale si sta verificando in Turkmenistan, con temperature oltre i 50 gradi che provocano lo scioglimento dell’asfalto sulle strade, che in varie zone diventano impraticabili o pericolose con profonde voragini, con molti incidenti gravi soprattutto sulla strada Mari-Tedžen, e le stesse automobili subiscono gravi danni ai sistemi di guida.