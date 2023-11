Le notizie di oggi: nuovi attacchi di Israele nella Striscia, per le vittime al campo profughi di Jabalia l’Onu non esclude il “crimine di guerra”. Il governo cambogiano istituisce una autorità per le cause civili, separata dai tribunali ordinari. Pechino rafforza le norme sul capitale bancario per contenere i rischi finanziari. Alti funzionari di una casa farmaceutica indonesiana condannati per un medicinale collegato alla morte di 200 bambini. il Bhutan nomina un governo ad interim in vista delle elezioni parlamentari. Interi centri abitati russi oltre il circolo polare privi di riscaldamento e senza legna né carbone in vista dell’inverno.

GIAPPONE

Stamane il Giappone ha avviato le operazioni di rilascio di un terzo lotto di acque reflue trattate dalla centrale nucleare di Fukushima, teatro dell’incidente atomico del marzo 2011. Una operazione che ha sollevato tensioni con Cina e Russia, che hanno messo al bando i frutti di mare dal Sol Levante come ritorsione. Almeno 7.800 le tonnellate di acqua che finiranno nell’oceano, processo che durerà almeno 17 giorni. Da agosto è stato rilasciato l’equivalente di 540 piscine olimpioniche.

ISRAELE - PALESTINA

Mattinata di nuovi attacchi di Israele nella Striscia dove, secondo fonti di Medici senza frontiere, vi sarebbero 20mila feriti intrappolati. Per le bombe al campo profughi di Jabalia, e le numerose vittime civili che sarebbero “sproporzionate” rispetto agli obiettivi, l’Onu non ha escluso l’ipotesi di “crimine di guerra”. Fonti di Gaza parlano di almeno 195 civili uccisi e oltre 700 feriti. Continuano gli scontri a nord col Libano, dove un 16enne è stato ucciso dal fuoco israeliano.

CAMBOGIA

Il governo cambogiano ha istituito un’Autorità nazionale per le cause civili, separate e integrativa dal sistema giudiziario ordinario. Per il premier Hun Manet offre un modo più rapido per risolvere le controversie, sfruttando la mediazione. Le decisioni saranno definitive ed equivarranno a quelle dei tribunali. Per i critici essa prenderà decisioni senza trasparenza, a beneficio di ricchi e potenti.

CINA

L’ente regolatore sta rafforzando le norme sul capitale bancario, per combattere i rischi finanziari. La misura, che entrerà in vigore il primo gennaio, intende aiutare gli istituti di credito a migliorare la gestione del rischio e a servire al meglio l’economia. Le banche sono sottoposte a pressioni governative per sostenere un’economia vacillante e resistere alla crisi del settore immobiliare.

INDONESIA

Un tribunale ha condannato ieri al carcere l’amministratore delegato e tre funzionari di Afi Farma, il cui sciroppo per la tosse è stato collegato alla morte di oltre 200 bambini. All’azienda sono state imputate violazioni delle leggi sulla sicurezza dei farmaci. Nei prodotti sarebbero emerse eccessive quantità di materiale “tossico”. I quattro non hanno “intenzionalmente” testato i medicinali.

BHUTAN

Il re del Bhutan ha nominato ieri un governo ad interim di nove membri guidato dal Presidente della Corte Suprema, che avrà il compito di supervisionare le elezioni parlamentari della nazione himalayana, che si terranno entro tre mesi. Si tratta del quarto voto dall’istituzione della democrazia nel 2008, in uno Stato composto da meno di 800mila abitanti e incastonato fra Cina e India.

RUSSIA

Nei Paesi del distretto autonomo di Nenetskij, sopra il Circolo Polare artico, non funziona il riscaldamento perché manca il carburante che non è arrivato nei centri abitati di Nes, Čižu, Šojnu, Kiju, Nižnuju Pešu, Vyučenskij, Omu, Bugrino e Volongu. A centinaia esclusi dal sistema di riscaldamento centralizzato e, per i tagli della guerra, in estate non hanno ricevuto carbone e legna.

TURKMENISTAN - PALESTINA

I ministeri della Sicurezza nazionale e degli Interni del Turkmenistan hanno vietato qualunque manifestazione a sostegno dei palestinesi, come intendevano fare gruppi religiosi. I movimenti avevano chiesto di poter dimostrare contro le azioni di Israele, unendosi ad analoghe iniziative in atto a Taškent e negli altri Paesi della regione in cui vi è una nutrita componente musulmana.