Le notizie di oggi: truppe israeliane in Libano, operazione "limitata" (ma i coloni "vendono" già immobili). Milizie attaccano quartier generale dell’esercito a Mandalay. Talebani afghani annunciano l’arresto di miliziani Isis autori di attacchi a Bamiyan e Kabul. Tribunale thai autorizza estradizione per attivista montagnard accusato di “terrorismo” da Hanoi.

HONG KONG - CINA

Proprio nel giorno in cui la Cina celebra il 75° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare e ogni distretto è adornato con temi patriottici, a Shanghai in un attacco a colpi di coltello sono state uccise tre persone, 15 i feriti; fermato l’assalitore, un 37enne di nome Lin. Anche a Hong Kong un cittadino 51enne soprannominato Chiu è stato arrestato il 29 settembre per aver “danneggiato” luci decorative alla stazione metro di Sheung Shui che celebrano la festa nazionale. Secondo la polizia voleva manifestare “la sua insoddisfazione” verso la società per “motivi personali”.

ISRAELE - LIBANO

L’esercito israeliano (Idf) ha avviato l’operazione di terra “limitata” e con “obiettivi precisi” nel sud del Libano per colpire le postazioni di lancio e i depositi di armi di Hezbollah, mentre continuano i raid aerei nella periferia sud di Beirut e in altre aree contro basi dei miliziani. Nel Paese dei cedri si contano già oltre mille morti e 120mila sfollati fra i civili. Intanto il gruppo di coloni Uri Tzafon inneggia alla costruzione - e mette già in “vendita” - proprietà nel Libano meridionale, con immobili - anche di lusso - in offerta a partire da 80mila dollari.

MYANMAR

Milizie del fronte in lotta contro la giunta militare golpista hanno sparato razzi da 107 mm contro il quartier generale dell’esercito a Mandalay. L’attacco è l’ultimo di una serie di operazioni al cuore della struttura di comando. Secondo fonti non confermate vi sarebbero feriti fra i soldati governativi, mentre gli autori appartenenti ai Brave Warriors for Myanmar (Bmw) sono fuggiti.

AFGHANISTAN

Il governo talebano ha annunciato l’arresto di (presunti) membri di una cellula dello Stato islamico (Khorasan, IS-K), sospettati di aver ucciso tre turisti stranieri a Bamiyan a maggio e di coinvolgimento nell’attacco di metà settembre a Kabul. Fra i fermati un cittadino tagico, venuto dal Pakistan. Islamabad ha respinto le accuse passate di fornire rifugio ai militanti.

THAILANDIA - VIETNAM

Un giudice del tribunale penale di Bangkok ha stabilito ieri che l’attivista montagnard Y Quynh Bdap deve essere estradato in Vietnam, per essere processato con accuse di terrorismo. Per la corte vi sarebbero motivi sufficienti per approvare la richiesta di Hanoi. La decisione ultima sulla controversia spetta al governo di Bangkok. In caso di rimpatrio rischia di essere torturato o ucciso.

RUSSIA

Il tribunale della provincia di Mosca ha confermato in appello la condanna a 17 anni di lager all’imam tataro della Crimea Raif Fevziev. Oppositore di Vladimir Putin in carcere già da tre anni, egli è accusato di aver organizzato un gruppo terroristico allo scopo di rovesciare con la violenza il governo di Sebastopoli, associandosi con altre organizzazioni internazionali.

AZERBAIGIAN

Il nuovo metropolita di Baku per la Chiesa ortodossa russa, Aleksij (Smirnov), ha imposto a tutti i sacerdoti la recita della preghiera per la vittoria della Russia nella guerra in Ucraina. Pena, in caso di rifiuto, la sospensione e la riduzione allo stato laicale, nonostante i fedeli siano cittadini dell’Azerbaigian, nazione che manterrebbe una posizione neutrale nei confronti della guerra.