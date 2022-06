Le notizie di oggi: il Nepal deve spostare il campo base sul monte Everest per lo scioglimento dei ghiacciai; covid-19 e guerra alimentano la migrazione illegale dei birmani in Thailandia; Pechino lancia campagna di “nazionalizzazione” delle scuole private; per i talebani le donne senza velo cercano “di somigliare agli animali”; in Armenia proteste contro il premier per la politica di dialogo con l’Azerbaigian.