Le notizie di oggi: per la prima volta i sopravvissuti all’olocausto nucleare in Giappone scendono sotto la soglia dei 100mila. Teheran: pesanti danni alla centrale atomica di Fordo. Attraverso il legale d’ufficio, l’ex premier Hasina respinge le accuse nel processo in contumacia aperto ieri. In caso di sospetta truffa la polizia di Singapore potrà sequestrare un conto corrente. La Cina si prepara a una nuova ondata di piogge e alluvioni.

ISRAELE - GAZA - USA

Israele ha accolto le condizioni per una tregua di 60 giorni nella Striscia, ora anche Hamas “accetti questo accordo”. È quanto ha affermato il presidente Usa Donald Trump, che la settimana prossima ospiterà il primo ministro Benjamin Netanyahu, sottolineando lo sforzo congiunto di Qatar ed Egitto nella mediazione in una prospettiva di pace. Dopo la fine della “guerra dei 12 giorni” fra Iran e Israele (con l’intervento statunitense), il Tycoon sembra orientato a voler imporre un cessate a Gaza dove si combatte da 635 giorni e la situazione umanitaria è drammatica.

GIAPPONE

Il numero di sopravvissuti “hibakusha” dei bombardamenti atomici statunitensi di Hiroshima e Nagasaki quasi 80 anni fa - il 6 e 9 agosto 1945 - è sceso sotto i 100mila per la prima volta, secondo quanto riferisce il ministero giapponese del Welfare. In base alle statistiche ufficiali il dato a fine marzo era di 99.130, in calo di 7.695 rispetto all’anno precedente. L’età media è di 86,13.

IRAN

Il bombardamento Usa del principale sito nucleare iraniano di Fordo ha “danneggiato gravemente e pesantemente” la struttura. Lo ha affermato il ministro iraniano degli Esteri Abbas Araghchi in un’intervista a CBS News. Nel frattempo il presidente Masoud Pezeshkian ha emanato la legge approvata dal Parlamento che sospende la cooperazione con l’agenzia Onu sul nucleare (Aiea).

BANGLADESH

L’ex premier in esilio Sheikh Hasina, attraverso il legale nominato ieri dallo Stato, ha negato ogni accusa che le viene imputata nel processo a suo carico. I pubblici ministeri hanno presentato cinque capi di imputazione, fra cui incitamento alla sovversione e cospirazione, che equivalgono a crimini contro l’umanità. Secondo l’Onu fino a 1400 persone sono state uccise fra luglio e agosto 2024. La Hasina ha ignorato l’ordine di rientro e il processo si è aperto in contumacia.

SINGAPORE

In base alla legge approvata ieri, la polizia potrà assumere il controllo del conto bancario di una persona e bloccare i trasferimenti di denaro se sospetta sia stata truffata. Una norma resa necessaria dal fatto che le vittime, spesso, rifiutano di ammettere il raggiro. Il fenomeno è in progressivo peggioramento a Singapore, per un volume di affari di 860 milioni di dollari nel 2024.

CINA

La Cina si prepara a una nuova ondata di piogge intense, ultima di una serie di eventi meteorologici estremi che hanno causato decine di morti e allagato alcune città. In settimana sono previsti forti acquazzoni (oltre a grandine e tornado) in alcuni settori del nord e del nord-est, comprese grandi città come Pechino e Tianjin, aumentando i rischi di disastri geologici e inondazioni.

RUSSIA

Dal 30 giugno è stata avviata la fase sperimentale per una procedura d’ingresso per gli stranieri in Russia, che dovranno creare un proprio profilo digitale su RuId che sostituirà la raccolta dei dati biometrici attualmente in atto insieme alla foto e alle impronte digitali. La registrazione sul nuovo portale permetterà l’ingresso senza visto entro 72 ore dalla consegna.

UZBEKISTAN

Nella Giornata della Gioventù il presidente Šavkat Mirziyoyev ha presentato un programma per l’occupazione e la riqualificazione professionale dei giovani, cominciando dal periodo delle vacanze. Si prevedono lavori stagionali per tre milioni di ragazzi e le banche statali concederanno un prestito di 300 milioni di dollari per dare lavoro a 240mila giovani, ma l’obiettivo è un milione.