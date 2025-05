Le notizie del giorno: epidemia di poliomielite in Papua Nuova Guinea. Il cessate il fuoco tra India e Pakistan regge. Rallenta l'economia della Malaysia. In Thailandia arrestate una serie di persone coinvolte nel crollo dell'edificio a Bangkok durante il terremoto.

USA – GOLFO

Dopo aver visitato la Grande Moschea di Sheikh Zayed, il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed, e ha annunciato accordi per un valore di oltre 200 miliardi di dollari tra le due parti, tra cui un impegno da 14,5 miliardi di dollari tra Boeing ed Etihad Airways. Gli Emirati, inoltre, investiranno 1,4 trilioni di dollari in intelligenza artificiale negli Stati Uniti nei prossimi dieci anni, stando alle dichiarazioni del tycoon. Nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza e gli scontri tra coloni e combattenti palestinesi in Cisgiordania.

PAPUA NUOVA GUINEA

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato un’epidemia di poliomielite in Papua Nuova Guinea, chiedendo una campagna vaccinale immediata. Alcuni campioni del virus sono stati trovati in due bambini sani durante uno screening di routine a Lae, una città costiera nel nord-est del Paese, dove meno della metà della popolazione è immunizzata.

THAILANDIA

Premchai Karnasuta, presidente della Italian-Thai Development Company, si è presentato alla stazione di polizia di Bangkok dopo essere stato accusato, insieme a diversi ingegneri e progettisti, di negligenza professionale per il crollo di un edificio a Bangkok durante il terremoto del 28 marzo che ha colpito anche il Myanmar. Almeno 92 persone sono state confermate morte. Diversi resoconti dei media locali evidenziano inoltre il ruolo del partner cinese nella joint venture italo-thailandese, la società China Railway No. 10.

MALAYSIA

L’economia della Malaysia è cresciuta del 4,4% nel trimestre gennaio-marzo rispetto all’anno precedente, il tasso di crescita più basso degli ultimi 12 mesi, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dalla Banca centrale del Paese. Le cifre segnalano un rallentamento in vari settori industriali, secondo Nikkei Asia: i tassi di crescita delle esportazioni sono rallentati al 4,1% periodo preso in esame dall'8,7% nel quarto trimestre del 2024, soprattutto a causa della riduzione delle spedizioni nel settore minerario. La crescita del PIL per il 2025 dovrebbe arrestarsi intorno al 4%.

INDIA – PAKISTAN

Il cessate il fuoco tra India e Pakistan verrà esteso fino al 18 maggio, ha affermato oggi Ishaq Dar, vice primo ministro del Pakistan, aggiungendo che la tregua “alla fine porterà a un dialogo, e sarà un dialogo composito”. Allo stesso tempo l’esercito indiano ha confermato che avrebbe continuato a lavorare con Islamabad “in modo da ridurre il livello di allerta”.

RUSSIA

In diverse città e centri abitati della repubblica russa del Baškortostan vengono riesumati o nuovamente scolpiti i busti di Josif Stalin, che il più delle volte non ottengono il permesso di esposizione in pubblico e vengono installati nei cortili e giardini privati, in quella che viene chiamata la “ri-stalinizzazione popolare”, diffusa a vari livelli e in diverse regioni.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, ha firmato un decreto che annulla la responsabilità penale per i like e le reazioni sui social network, anche sui siti ritenuti estremisti o pericolosi per l’ordine pubblico, correggendo la legge del 2018 che prevedeva per questi commenti su internet delle pene da 10 a 15 anni, e si attende la liberazione di oltre 1.500 persone condannate per questi motivi.