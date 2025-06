Le notizie di oggi: in Indonesia nuova eruzione del vulcano Laki Laki. India e Canada riallacciano i rapporti dioplomatici dopo la crisi sull'uccisione del leader sikh. La Cina istituirà a Shanghai un centro operativo internazionale per la sua valuta digitale. To Lam ha messo il figlio a capo di un dipartimento del minsitero della Pubblica sicurezza. Procura generale russa registra una forte crescita dei reati di corruzione.

ISRAELE-IRAN-STATI UNITI

Il presidente Donald Trump ha chiesto la “resa incondizionata” dell’Iran e sta considerando di unirsi a Israele nella guerra contro Teheran, mossa che permetterebbe di attaccare in profondita il sito nucleare di Fordow. La guida suprema Khamenei ha replicato dicendo che l’Iran non scenderà a compromessi con Israele e rilanciando proclami di guerra. Intanto anche questa notte sono proseguiti i raid israeliani e i lanci di missili iraniani, questi ultimi però con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Secondo fonti locali i morti in Iran sarebbero molti di più di quelli dichiarati dal regime e avrebbero ormai quasi raggiunto quota 600.

INDONESIA

Sull'isola indonesiana di Flores il vulcano Laki Laki ha ripreso la sua attività eruttiva, con ceneri fino a 10mila metri di altezza. Il governo indonesiano ha innalzato al livello massimo lo stato di aleerta, evacuando 450 famiglie e bloccando molti voli diretti a Bali. Nel novembre scorso un'eruzione improvvisa del Laki Laki aveva provocato 9 morti.

INDIA

Otto mesi dopo l’espulsione reciproca India e Canada hanno concordato di ristabilire gli alti commissari nelle rispettive capitali, come primo passo verso la normalizzazione dei rapporti congelati. L'annuncio è arrivato dopo un incontro tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il primo ministro canadese Mark Carney, tenutosi a margine del Vertice dei leader del G7 a Kananaskis. Si tratta del primo impegno bilaterale sostanziale tra i leader di India e Canada dopo lo scontro del 2023 con l’allora primo ministro Justin Trudeau per l’accusa di un coinvolgimento di agenti del governo indiano nell’uccisione in Canada del separatista sikh Hardeep Singh Nijjar.

CINA

Il governatore della banca centrale cinese, Pan Gongsheng, ha annunciato che la Cina istituirà un centro operativo internazionale per la sua valuta digitale (RMB digitale). Il centro ha l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione della valuta digitale e l’innovazione nella finanza digitale. L’iniziativa fa parte di un pacchetto di otto nuove misure annunciate da Pan, che saranno attuate a Shanghai, centro finanziario del Paese.

VIETNAM

To Long, il del leader-maximo vietnamita To Lam, è stato nominato direttore del Dipartimento di Sicurezza Esterna del ministero della Pubblica Sicurezza. La promozione è avvenuta durante una cerimonia tenutasi il 4 giugno e le cui immagini sono state diffuse. Secondo gli esperti, quella di Long è l’ultima di una serie di nomine fatte da Lam per consolidare il proprio potere.

RUSSIA

La procura generale di Russia ha pubblicato le statistiche dei reati nel primo quadrimestre del 2025, da cui risulta una grande crescita dei casi di corruzione, aumentati di quasi il 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (15.458 contro 12.466) con grande diffusione di tangenti, reti di criminalità organizzata e casi in cui vengono messe in gioco somme enormi.

KIRGHIZISTAN

Il Kirghizistan ha ottenuto un credito di 58 milioni di dollari dalla Banca islamica per lo sviluppo, per costruire nella regione di Issyk-Kul due nuove centrali elettriche e una linea di trasmissione Tamga-Karakol per 90 chilometri da 220 kW, che secondo il ministero dell’energia risolverà i problemi di sovraccarico nella zona e permetterà di connettere nuovi obiettivi, come la base turistica strategica “Tre Vette”.