IRAN - STATI UNITI

Cresce la tensione intorno alla tregua tra Stati Uniti e Iran - in scadenza questa settimana -, dopo che Washington ha sequestrato una nave cargo iraniana che tentava di violare il blocco navale degli Stati Uniti. Teheran ha promesso di "reagire". Gli sforzi diplomatici sembrano vacillare, mentre secondo i media statali l’Iran non ha attualmente intenzione di partecipare ai colloqui con gli Usa, coi negoziatori di Trump diretti in Pakistan - tra cui il vicepresidente Vance, secondo la Casa Bianca.

INDONESIA

La Commissione nazionale per i diritti umani dell'Indonesia ha criticato l'esercito sull'uccisione di 12 civili avvenuta la settimana scorsa durante un'operazione nella provincia di Papua. L'esercito ha dichiarato di non avere informazioni sulle morti; la commissione ha affermato che 12 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise a colpi d'arma da fuoco durante un'operazione contro i separatisti nella Papua centrale il 14 aprile scorso; le indagini sono in corso.

INDIA

Presunti abusi sessuali e tentativi di conversione religiosa forzata coinvolgerebbero alcuni dipendenti della multinazionale indiana Tata Consultancy Services Limited (TCS). Avviata un'indagine interna dopo l'arresto di otto dipendenti della filiale di Nashik, nel Maharashtra. La polizia sta indagando su nove denunce, tutte tranne una presentate da dipendenti donne di fede indù, relative a presunti casi di stupro, molestie sessuali, stalking, intimidazioni e tentativi di conversione all’Islam.

HONG KONG

Venti coppie di Hong Kong hanno ricevuto ciascuna un bonus per la nascita dei figli pari a un totale di 60.000 HK$ (circa 7.600 euro) per aver messo al mondo tre bambini in circa due anni e mezzo. Tuttavia, a febbraio era stato erogato meno del 60% dei 2,28 miliardi HK$ stanziati per il programma triennale Newborn Baby Bonus che scade a ottobre. I dati governativi hanno mostrato che il tasso di natalità nei primi due mesi del 2026 è sceso del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025.

COREA DEL NORD

Kim Jong Un ha supervisionato ieri i test di lancio di missili balistici nell’ambito degli sforzi volti a valutare le prestazioni delle testate che trasportano bombe a grappolo e mine a frammentazione, secondo l’agenzia di stampa statale KCNA. I test hanno rappresentato il quarto lancio di missili balistici di questo mese e il settimo di quest'anno, mentre la Corea del Nord cerca di potenziare le proprie capacità missilistiche e nucleari nonostante le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha ordinato l’arresto della capo redattrice dell’agenzia giornalistica Sapa del Caucaso settentrionale, Alina Džikaeva, con l’accusa di corruzione per le tangenti da lei pagate a un poliziotto di Vladikavkaz, Šamsutdinov Šamsutdin, a sua volta ora agli arresti domiciliari, per ottenere informazioni sulle operazioni di ordine pubblico e di movimenti militari nei territori del Daghestan e dell’Ossezia del nord, con i dati personali dei cittadini.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha annunciato l’inizio della seconda tappa della riforma territoriale e amministrativa, che porterà alla soppressione ulteriore di diverse regioni e province per “ottimizzare le amministrazioni rurali”, nonostante le proteste di molti abitanti dei villaggi di campagna, che si vedono trasferire sotto diverse istituzioni locali con grandi complicazioni burocratiche, dopo la riduzione da 465 province rurali alle attuali 232.