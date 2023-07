Macao (AsiaNews) - Ci sono anche un centinaio di giovani di Macao tra le migliaia di pellegrini che in questi giorni sono in viaggio per raggiungere Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù. Un incontro con papa Francesco e i coetanei di tutto il mondo che per la sua collocazione geografica assume un significato particolare per i giovani di questa regione autonoma della Cina che fino al 1999 è stata un territorio portoghese e proprio in forza di questo legame fin dal XVI secolo è stata quella che Giovanni Paolo II definì la “porta dell’evangelizzazione nel continente cinese”.

Come racconta il sito cattolico diocesano O Clarim i due principali gruppi che compongono questa presenza alla Gmg – quello della pastorale giovanile diocesana di espressione cinese e quello delle parrocchie di lingua portoghese - sono già in Portogallo e hanno fatto tappa al santuario di Fatima dove i giovani hanno pregato per le intenzioni dei cattolici di Macao. In rappresentanza della comunità di lingua portoghese della diocesi, in particolare, tre giovani hanno recitato il Rosario nella Cappella delle Apparizioni.

A Macao – anche per via della sua storia – è profondamente radicata la devozione per la Madonna di Fatima: la parrocchia a lei intitolata dà anche il nome a uno dei suoi quartieri più popolosi, nella parte settentrionale della città. “Per noi è molto importante questa tappa a Fatima - aveva spiegato alla vigilia del viaggio al sito O Clarim la vice-direttrice della Commissione diocesana per i giovani Tammy Chio -. Per la maggior parte di questi giovani, questa è la prima visita in Portogallo. Partecipare alla fiaccolata serale permetterà loro di sentirsi parte integrante di questo momento di fede”.

Oltre ai due principali gruppi alla GMG di Lisbona saranno presenti anche gruppi più piccoli inseriti nei pellegrinaggi internazionali del Cammino neocatecumenale e dell’Opus Dei e alcuni studenti del Collegio Don Bosco che partecipano insieme al gruppo di Hong Kong.