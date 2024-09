L'ordinazione del giovane pastore della grande diocesi del Sud della Thailandia, primo sacerdote dell'Istituto missionario thailandese a essere chiamato a guidare una Chiesa locale. "Andate e predicate" il motto scelto in un contesto dove i cattolici sono meno dello 0,1% della popolazione. P. Pelosin: "Un momento di grazia per la nostra comunità. Aiuterà tutti a crescere nello spirito missionario".

Surat Thani (AsiaNews) – La Chiesa della Thailandia ha vissuto sabato 28 settembre la gioia dell’ordinazione e dell’insediamento del nuovo giovane vescovo di Surat Thani, mons. Paul Trairong Multree, 48 anni, nominato da papa Francesco l’8 luglio scorso. Un evento dal forte carattere missionario: il nuovo vescovo - che succede a mons. Joseph Prathan Sridarunsil, che ha lasciato la guida della diocesi per raggiunti limiti di età - è infatti membro dell’Istituto missionario thailandese, nato nel 1990 per donare sacerdoti locali alla missione ad gentes. Nato il 7 settembre 1976 a Khon Kaen, sacerdote dal 2007, mons. Paul Trairong Multree è stato missionario a Phnom Penh in Cambogia per cinque anni e dall’anno scorso era il superiore dell’istituto, oltre che direttore delle Pontificie opere missionarie thailandesi.

Il 28 settembre ha iniziato il suo ministero nella cattedrale di San Raffaele a Surat Thani, la sede della grande diocesi del Sud della Thailandia, dove i cattolici sono meno dello 0.1% della popolazione, sparsi in una quarantina di parrocchie in un immenso territorio abitato da più di 10 milioni di persone. Un gregge in una regione a maggioranza buddhista ma anche con una forte presenza musulmana nei distretti meridionali. A presiedere il rito è stato il vescovo uscente Prathan Sridarunsil, alla presenza - tra gli altri - del nunzio apostolico in Thailandia mons. Peter Bryan Wells, dell’arcivescovo emerito di Bangkok card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, del vicario apostolico di Phom Penh mons. Olivier Schmitthaeusler e dei confratelli dell’Istituto missionario thailandese guidati da p. Adriano Pelosin, missionario del Pime, che ne è stato il promotore e tuttora ne segue il cammino. Insieme a tanti amici thailandesi nella cattedrale di Surat Thani erano poi presenti anche un gruppo di fedeli di una parrocchia della diocesi di Padova in Italia, dove il nuovo vescovo ha prestato il suo ministero durante gli studi di liturgia all’Istituto Santa Giustina.

“Andate e predicate” (Mt. 28,19) è il motto scelto dal nuovo vescovo per il suo servizio alla diocesi. “Ho accettato volentieri questo invito - ha detto rivolgendosi al suo gregge - e cercherò di metterlo in pratica insieme a voi”. Da parte sua mons. Joseph Chusak Sirisut, presidente della Conferenza episcopale thailandese, ha ringraziato mons. Trairong Multree, p. Adriano Pelosin e l’Istituto missionario per il contributo che offre alla Chiesa locale.

“Questa ordinazione è stato un momento di grazia per il nostro piccolo istituto che conta oggi una ventina di preti”, commenta p. Pelosin che ha seguito passo dopo passo il cammino sacerdotale di mons. Paul Trairong Multree e anche in questi ultimi giorni lo ha accompagnato negli esercizi spirituali prima dell’ingresso nella sua diocesi. “P. Paul aveva molti incarichi tra di noi - continua il missionario del Pime - ma lo Spirito Santo evidentemente aveva altri disegni su di lui. E noi siamo contenti perché crediamo che aiuterà tutta la Chiesa thailandese a crescere nello spirito missionario. La sua è una diocesi molto grande, con pochi fedeli, ma con tante scuole costruite dai salesiani che hanno guidato questa diocesi fino a oggi e anche belle strutture realizzate da mons. Prathan Sridarunsil, a partire dalla cattedrale dove si è svolta l’ordinazione. C’è molto da fare ma p. Paul è tranquillo e sono sicuro che darà molto alla missione di questa Chiesa”.