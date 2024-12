Vientiane (AsiaNews/Agenzie) - La provincia laotiana di Bolikhamxay, nella parte centrale del Paese, è alle prese con una crescente crisi del consumo di droghe tra gli studenti, con le autorità che segnalano tendenze allarmanti e sull’utilizzo di nuove droghe, come il kratom (il nome si riferisce anche a un albero che produce l'omonima sostanza oppiacea) o il caffè drogato con sostanze. La denuncia è arrivata nei giorni scorsi da Kongchan Xaypanya, capo del quartier generale della Pubblica Sicurezza di Bolikhamxay. Secondo Kongchan, negli ultimi sei mesi nella provincia sono stati registrati 309 casi legati all’abuso di droga e sono stati sequestrate 19.835 pillole di metanfetamina, 61 chilogrammi di ecstasy, 1.559 chilogrammi di metanfetamina (Ice), 320 chilogrammi di cannabis essiccata, 15 chilogrammi di kratom e 37,5 chilogrammi di eroina.

Kongchan ha però sottolineato che la nuova ondata di abuso di droghe non si limita solo agli stupefacenti tradizionali, ma comprende anche sostanze spesso consumate in ambienti sociali (come bar, sale karaoke e persino durante matrimoni o cerimonie tradizionali) rendendole più difficili da individuare. In risposta all'aggravarsi del problema, le autorità provinciali hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione urgente rivolta a studenti e insegnanti.

Secondo dati nazionali diffusi a novembre dal vice primo ministro e ministro della Pubblica sicurezza, il generale Vilay Lakhamfong, nel 2024 sono stati registrati 3.395 casi legati al traffico di droga, che hanno portato all'arresto di 5.168 persone, tra cui 199 stranieri. I sequestri sono stati consistenti: quasi 381 kg di eroina, oltre 81 milioni di pillole di anfetamina, 4.800 kg di metanfetamina cristallizzata, 84,86 kg di oppio, 3.600 kg di cannabis e oltre 10.000 kg di altre sostanze. Le autorità del Laos hanno inoltre identificato oltre 5.800 ettari di piantagioni di papavero da oppio in nove province.

I 14 centri di riabilitazione che si trovano sul territorio nazionale hanno curato 5.132 persone quest'anno. Di queste, 2.513 sono tornate a casa, mentre 2.619 rimangono in cura. Il governo sta anche costruendo un nuovo centro di riabilitazione, che dovrebbe essere completato entro la fine del 2025. Inoltre, il governo del Laos ha istituito 28 centri di consulenza comunitaria e ha dichiarato 3.222 villaggi, 163 scuole e 38 luoghi di lavoro come zone libere dalla droga.

Il Laos fa parte del cosiddetto "triangolo d’oro”, una regione dedita alla produzione di stupefacenti che comprende anche alcune zone del Myanmar (tra i primi produttori mondiali) e della Thailandia. L'elevata offerta di droga in questi Paesi fa sì che le pillole di metanfetamina vengano vendute a meno di 25 centesimi. Come gli altri Paesi del sud-est asiatico, anche il Laos prevede la pena di morte per i reati legati alla droga, anche se dal 1989 non sono più state condotte esecuzioni. Si stima, però, che oltre 300 persone restino nel braccio della morte.