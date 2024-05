Vientiane (AsiaNews) - Molte famiglie della capitale del Laos sono alle prese con problemi legati all’approvvigionamento d’acqua a causa del gran caldo che da settimane attanaglia la regione del sud-est asiatico e dell’Asia meridionale.

Il 4 maggio l’Azienda statale per la fornitura idrica di Vientiane ha emesso un avviso ufficiale in cui, citando l’aumento dei consumi, riconosce le difficoltà tecniche legate alle infrastrutture idriche ed esorta i residenti, soprattutto quelli delle aree elevate e suburbane, a utilizzare l’acqua con parsimonia e conservarla in taniche e bacinelle in caso di interruzioni.

Diversi cittadini hanno espresso la loro frustrazione sui social perché il problema non è nuovo: i residenti della capitale sostengono infatti che il governo non abbia preso per tempo le misure necessarie. Un abitante del villaggio di Dongnasok, nel distretto di Sikhottabong, nei pressi della capitale, ha detto al Laotian Times che a casa sua la pressione dell’acqua ha iniziato a scendere a metà marzo con l’inizio della stagione calda.

“Di notte devo conservare l'acqua in un serbatoio e usarla con parsimonia, mentre per l'acqua potabile la filtriamo preventivamente, in una bottiglia da 20 litri”, ha spiegato l’uomo, notando che la situazione quest’anno appare particolarmente grave a causa del caldo intenso.

Kyungmin Sarah Kim, una cittadina sudcoreana che vive nel villaggio di Nongbone, nel distretto di Saysettha, si trova invece ad affrontare frequenti interruzioni nella fornitura d'acqua, “una volta ogni due giorni da fine aprile” e “ogni mezza giornata dall’inizio di maggio”, ha raccontato Sarah, lamentando di non aver ricevuto nessun preavviso riguardo le interruzioni: “Non ho mai ricevuto un avviso dal governo. Stanno semplicemente fingendo di fare un annuncio?”

Nonostante la presenza di abbondanti risorse idriche, tra cui il fiume Mekong, che copre oltre 200mila chilometri quadrati del territorio nazionale, il Laos ha, anche nelle zone rurali, difficoltà a provvedere acqua pulita alle famiglie. E la continua costruzione di nuove dighe e i cambiamenti climatici non aiutano. Secondo dati del 2021, nonostante l’84% dei laotiani disponga di servizi idrici di base a casa, solo il 18% ha accesso a una fornitura idrica che soddisfi anche le quotidiane esigenze igienico-sanitarie.

Lo scorso anno il ministero dei lavori pubblici e dei trasporti ha fissato l’obiettivo di fornire acqua pulita e potabile all'85% dei residenti urbani entro il 2025, con un ulteriore aumento fino al 90% entro il 2030.