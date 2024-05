Le notizie di oggi: ritrovati a Gaza i corpi di tre cittadini israeliani uccisi il 7 ottobre. La Cina annuncia un ingente finanziamento per far smaltire l'eccesso di abitazioni invendute creato dalla bolla immobiliare. La Corea del Nord vuole rafforzare le armi nucleari del Paese. In Georgia chi prende parte alle proteste rischia il licenziamento

AFGHANISTAN

Tre turisti spagnoli sono stati uccisi in un attacco di uomini armati nella provincia centrale di Bamyan in Afghanistan, ha reso noto ieri il ministero degli Esteri spagnolo. I Talebani stanno infatti incoraggiando le visite turistiche: a Bamyan c’è un sito patrimonio UNESCO. È una delle ostilità più gravi verso cittadini stranieri da quando le forze straniere hanno abbandonato il Paese nel 2021.

CINA



Pechino ha annunciato un finanziamento di 300 miliardi di yuan (circa 40 miliardi di dollari) per aiutare a smaltire l'eccesso di abitazioni invendute, oltre a misure per garantire ai costruttori l'accesso ai finanziamenti e per incoraggiare il riacquisto di terreni “inattivi”. Si tratta dello sforzo più ambizioso per salvare il settore immobiliare e sostenere l'economia in generale. L'iniziativa consentirà alle autorità locali di acquistare le case invendute da offrire poi come alloggi a prezzi accessibili.

COREA DEL NORD

Dopo un’esercitazione militare congiunta tra Seoul e Washington, che ha visto in azione jet da combattimento stealth che simulavano ingaggi aerei, Kim Jong Un ha ordinato un’accelerazione della produzione per rafforzare più rapidamente la forza nucleare del Paese. L’intenzione "far fronte al confronto militare sconsiderato dei nemici”, ha detto il leader venerdì visitando una fabbrica di armi.

GEORGIA

In Georgia diversi funzionari e lavoratori delle ditte statali sono stati licenziati per essere stati individuati tra i partecipanti alle manifestazioni di protesta contro la legge sulle “influenze straniere”, a cui i dirigenti proibiscono di aderire, tra cui anche l’invalido Georgij Mukhigulašvili, che lavorava come spazzino a Tbilisi. I raduni dei dimostranti continuano tutte le sere in molte città del Paese.



INDIA



Sonia Gandhi, leader del Partito del Congresso indiano, ha rivolto un emozionante appello agli elettori del quartiere di famiglia - a Raebareli, che va alle urne nella quinta fase delle elezioni generali indiane il 20 maggio - chiedendo loro di votare per suo figlio in una regione che il primo ministro Narendra Modi e il suo partito hanno dominato negli ultimi dieci anni. Il figlio Rahul è stato annunciato il candidato per la regione.

ISRAELE

L’esercito israeliano ha comunicato di aver recuperato in un’operazione notturna a Gaza i corpi di tre ostaggi - Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter - portati nella Striscia il 7 ottobre, e trovati in un tunnel di Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito la notizia “straziante”. Le tre vittime erano state uccise ad un incrocio stradale vicino al sito del Nova Festival, nel sud di Israele.

RUSSIA-UCRAINA

A Krasnogorsk nella provincia di Mosca sono iniziati i corsi di sopravvivenza presso la chiesa di S. Elisabetta a Opalikh, guidati da veterani della guerra in Ucraina, aperti ai ragazzi a partire dai 12 anni, che gratuitamente potranno imparare come “resistere alle armi da fuoco” con l’assistenza dei sacerdoti ortodossi, che terranno “sermoni sul patriottismo nella vita”.