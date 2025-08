Le notizie di oggi: Netanyahu ordina l’occupazione dell’intera Striscia di Gaza. Allerta meteo massima ad Hong Kong per forti piogge, a Pechino oltre 82mila persone evacuate. Al via colloqui “preliminari” fra Cambogia e Thailandia dopo gli scontri a fuoco lungo il confine. L’Australia acquista navi militari dal Giappone per sei miliardi di dollari.

VIETNAM

In Vietnam è in atto un’escalation di focolai di peste suina africana (Psa), col numero di maiali infetti più che triplicato in sole due settimane. Quest’anno si sono registrati 972 focolai , con un aumento improvviso rispetto ai 514 segnalati sino a metà luglio. Gli animali infetti sono passati a più di 100mila dai 30mila nello stesso periodo, la grande maggioranza dei quali morti o abbattuti.

ISRAELE - PALESTINA

L’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di conquistare l’intera Striscia, dove i militari già operano aprendo il fuoco in più del 75% del territorio, imprimendo un’ulteriore accelerazione al piano di controllo di Gaza. Il premier Benjamin Netanyahu ha dato il via libera nonostante i timori del capo di stato maggiore delle Forze di difesa (Idf), mentre il governo assicura di avere il sostegno della Casa Bianca. Intanto circa 600 alti funzionari della sicurezza israeliani in pensione, tra cui ex capi delle agenzie di intelligence Mossad e Shin Bet, hanno scritto al presidente Usa Donald Trump per fare pressione su Israele per porre immediatamente fine alla guerra a Gaza.

HONG KONG

Le autorità locali hanno emesso il livello massimo di allerta meteo, mentre piogge torrenziali hanno determinato la chiusura di scuole, tribunali e reparti ospedalieri. Circa 10mila lampi hanno illuminato i cieli tra le 6 e le 7 mattino, investendo la città e la vicina provincia del Guangdong. Le tempeste seguono mortali inondazioni improvvise nella Cina meridionale nel fine settimana scorso, causando almeno cinque morti. Sempre per il maltempo a Pechino evacuate oltre 82mila persone, dopo che dozzine di persone sono morte in inondazioni nei sobborghi della capitale.

THAILANDIA - CAMBOGIA

Colloqui “preliminari” tra funzionari della difesa di Thailandia e Cambogia sono iniziati ieri in Malaysia, prima di una riunione a livello ministeriale chiave in programma il 7 agosto. Intanto sembra reggere la fragile tregua raggiunta la settimana scorsa, in seguito al cessate il fuoco concordato dalle parti dopo cinque giorni di scontri ai confini e un crescendo di tensione.

GIAPPONE - AUSTRALIA

L’Australia ha perfezionato l’acquisto di 11 fregate classe Mogami costruite dalla giapponese Mitsubishi Heavy Industries (Mhi), per un valore complessivo di 6 miliardi di dollari. A dispetto delle dichiarazioni ufficiali, secondo analisti ed esperti dietro la mossa di Canberra (e Tokyo) vi è la “preoccupazione condivisa” dell’espansionismo cinese nei mari dell’Asia-Pacifico.

INDIA

La Corte suprema indiana ha sollevato perplessità sui ritardi nella consegna del nuovo rapporto forense, relativo all’autenticità di alcuni messaggi audio che collegherebbero l’ex Chief Minister del Manipur N Biren Singh alle violenze etniche del recente passato. A maggio i giudici avevano espresso “insoddisfazione” in merito all’analisi delle registrazioni del Central Forensic Science Laboratory e aveva chiesto un nuovo rapporto.

KAZAKHSTAN - CINA - RUSSIA

Il vice-premier del Kazakhstan, Roman Skljar, ha dichiarato che la terza centrale nucleare del Paese sarà costruita, come la seconda, da una compagnia cinese. La prima è stata assegnata a una russa, con tempi di realizzazione piuttosto incerti: i luoghi di costruzione non sono stati ancora individuati e saranno cercati accanto a fonti idriche entro l’anno in corso con “procedure trasparenti”.

TURCHIA - TURKMENISTAN

In Turchia sono scomparsi due celebri blogger turkmeni, Ališer Sakhatov e Abdulla Orusov, che criticavano apertamente il regime di Ašgabat. Attivisti pro diritti umani esprimono la preoccupazione per la loro sorte, ritenendo che possano essere stati rapiti dai servizi speciali del Turkmenistan per essere riportati in patria, dove li attendono torture e una lunga reclusione.