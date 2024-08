Le notizie di oggi: gli Statu Uniti ribadiscono il loro appoggio all'opposizione democratica del Myanmar. La Commissione elettorale indiana ha annunciato elezioni locali in Kashmir. Alluvioni ghiacciate in Nepal. Le collaboratrici domestiche filippine prendono lo stipendio più alto in Corea del Sud.

VIETNAM

Il Partito comunista ha aggiunto l’ufficiale di polizia Luong Tam Quang al Politburo, due mesi dopo essere stato nominato ministro della Pubblica sicurezza. Il Vietnam non ha un capo supremo, ma è guidato da “quattro pilastri”: il capo del partito, il presidente, il primo ministro e il presidente del parlamento. Tre delle quattro posizioni sono ora ricoperte da ex alti funzionari della polizia.

USA – MYANMAR

Gli Stati Uniti hanno promesso di continuare a sostenere l’opposizione democratica del Myanmar dopo che la Cina a inizio settimana ha incontrato i rappresentanti della giunta militare. In un incontro online, i funzionari statunitensi hanno “ribadito che gli Stati Uniti continueranno ad ampliare il supporto diretto e l’assistenza agli attori pro-democrazia”, anche per “sviluppare misure concrete verso una transizione completa verso un governo civile che rispetti la volontà del popolo della Birmania”.

INDIA

La Commissione elettorale indiana ha annunciato che il 18 settembre si terranno le elezioni nella regione contesa del Kashmir, cinque anni dopo che il governo guidato dal primo ministro Narendra Modi ne ha revocato l’autonomia. Le votazioni, per le quali sono registrate nove milioni di persone, per l’assemblea locale di 90 membri si svolgeranno in tre fasi fino al primo ottobre, ha comunicato la Commissione.

NEPAL

Il villaggio himalayano di Thame, situato a 3.800 metri di altitudine, è stato sommerso da acque ghiacciate. Non sono stati comunicati morti o feriti ma una decina di edifici, tra cui una scuola e un ambulatorio sono stati distrutti. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya creando laghi glaciali inclini a straripare.

COREA DEL SUD

A inizio mese un gruppo di 100 donne filippine sono arrivate in Corea del Sud per lavorare come collaboratrici domestiche, pagate con il tariffario minimo di 9.860 won (6,60 euro) all’ora. Una paga mensile che è quasi la metà del reddito medio in Corea del Sud, ma la più alta in tutta l’Asia. Il Dipartimento dei lavoratori migranti delle Filippine ha stabilito che lo stipendio minimo per le lavoratrici all’estero deve essere di almeno 400 dollari, la cifra che più o meno viene pagata da Singapore e dalla Malaysia alle donne filippine, mentre Hong Kong, Taiwan e il Giappone offrono stipendi un po’ più alti.

RUSSIA - UCRAINA

Per cercare di radunare truppe di resistenza all’offensiva ucraina nella regione di Kursk, da San Pietroburgo sono stati costretti ad andare 500 soldati di leva che avevano rifiutato di combattere e che erano stanziati nel distretto militare di Kamenka, caricandoli sui camion e quindi sugli aerei, e diversi altri coscritti renitenti vengono raccolti da altre regioni.

GEORGIA

Come ha comunicato il ministero delle infrastrutture della Georgia, è stato finalmente aperto il più lungo tunnel automobilistico del Paese, quello di Rikoti di 1.800 metri, che sostituisce il più vecchio per collegare la parte orientale con quella occidentale del Paese in un passo particolarmente difficile di 36 km in lavorazione da anni, con finanziamenti cinesi.