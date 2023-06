VIETNAM-STATI UNITI

Due vaccini contro la peste suina africana co-sviluppati da scienziati statunitensi e testati in Vietnam sono prossimi all'approvazione, hanno dichiarato funzionari veterinari mondiali, in quello che sarebbe un importante passo avanti per affrontare una mortale malattia animale che devasta gli allevamenti in tutto il mondo. La peste suina africana ha sconvolto per anni un mercato mondiale che vale 250 miliardi di dollari. Dopo decenni di tentativi falliti a causa della complessità del virus, i vaccini testati in progetti pilota da aziende vietnamite stanno mostrando risultati "molto promettenti", ha dichiarato Gregorio Torres, capo del dipartimento scientifico dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OMA).

CINA

La Lega della gioventù comunista - un tempo culla dei leader cinesi, ma recentemente ridimensionata da Xi Jinping - ha un nuovo capo dell’età di 52 anni: si tratta di A Dong, ex vice governatore della provincia nord-orientale di Jilin. A Dong sostituisce il cinquantaquattrenne He Junke. Alla fine dello scorso anno la Lega della gioventù comunista contava 73,5 milioni di membri di età compresa tra i 14 e i 28 anni.

THAILANDIA-MYANMAR

Su richiesta dei generali del Myanmar l'Ente provinciale per l'energia elettrica della Thailandia ha interrotto la fornitura di elettricità attraverso il fiume Moei a due città di confine nello Stato Karen - Shwe Kokko e Ban Le Le Ko - dove gruppi di imprenditori cinesi avevano compiuto “investimenti illegali”. Si parla di investimenti per un casinò, complessi di intrattenimento e complessi residenziali per un valore di 1,5 milioni di dollari.

INDIA

La Conferenza dei religiosi dell’India ha espresso solidarietà alle atlete della lotta libera che da diverse settimane a New Delhi protestano contro gli abusi sessuali. “Noi donne e uomini della Conferenza dei Religiosi dell'India vi sosteniamo per aver osato sfidare il patriarcato e aver affermato i vostri diritti di donne e di dignità umana", si legge in una lettera di solidarietà pubblicata dalla presidente della Conferenza, suor Mary Nirmalini, del Carmelo Apostolico.

IRAN-ARABIA SAUDITA

L'Iran ha riaperto la sua ambasciata in Arabia Saudita, sette anni dopo l’interruzione delle relazioni diplomatiche. I rappresentanti dei ministeri degli Esteri iraniano e saudita hanno partecipato alla cerimonia a Riyadh. Il viceministro degli Esteri iraniano, Alireza Bigdeli, ha dichiarato che si tratta di un segno che la cooperazione sta "entrando in una nuova era".

RUSSIA

Sono salite a 25 le vittime della nuova bevanda alcolica russa “Mister Sidr”, immessa sul mercato negli ultimi mesi in seguito al deficit delle importazioni occidentali, e altri 50 sono ricoverati con gravi problemi di intossicazione, alcuni in terapia intensiva. La maggior parte degl intossicati si trova nella zona del Volga, dove viene prodotto l’intruglio superalcolico.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan è stata proibita la vendita di sigarette elettroniche. Come racconta turkmen.news, negli ultimi tempi si erano molto diffuse nei locali più di moda nel Paese, dove gli abituali prodotti del tabacco sono quasi completamente proibiti, anche se nessun atto normativo è stato ufficialmente emesso in proposito.