Le altre notizie del giorno: in India a causa delle precipitazioni anomale sono a rischio i raccolti di riso, lo Sri Lanka ha siglato un accordo con il Fondo monetario internazionale, il Vietnam concederà l'aministia a meno di 2.500 prigionieri ma non agli attivisti, i risparmiatori russi hanno perso quasi tutto dall'invasione dell'Ucraina.

CINA

Un tanto atteso rapporto delle Nazioni unite ha accusato Pechino di “gravi violazioni dei diritti umani” nella regione dello Xinjinag contro la popolazione uigura. Secondo l’indagine esistono “prove credibili” di torture che possono essere classificate come “crimini contro l’umanità”. Nel frattempo continua la politica “zero covid”: la città di Chengdu ha annunciato un nuovo lockdown e test di massa per i suoi 21,2 milioni di residenti.

GIAPPONE

Hironori Aoki, ex presidente di Aoki Holdings, ditta di abbigliamento sponsor delle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato di aver donato 2 milioni di yen (14.300 dollari) al capo del comitato organizzatore dei Giochi, l'ex primo ministro Yoshiro Mori. Il mese scorso Aoki era stato arrestato insieme ad altri dirigenti dei Giochi olimpici sospettati di corruzione.

INDIA

Non solo in Pakistan, le precipitazioni sono state anomale anche in India, che ad agosto ha ricevuto il 3,4% in più di piogge. È piovuto di più nelle regioni centrali e meridionali di coltivazione della soia e del cotone mentre le coltivazioni di riso nel nord-est hanno ricevuto precipitazioni inferiori. La stagione monsonica, che fornisce il 75% di acqua in un anno, è vitale per i raccolti perché circa la metà di terreni agricoli non dispone di irrigazione.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka ha raggiunto un accordo preliminare con il Fondo monetario internazionale per un prestito di circa 2,9 miliardi di dollari, ha annunciato oggi l’istituto di credito. "Gli obiettivi del nuovo programma dello Sri Lanka sostenuto dal Fondo sono di ripristinare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito", afferma la dichiarazione. L’inflazione intanto è arrivata a circa il 65% su base annua.

VIETNAM

Il Vietnam ieri ha annunciato che libererà meno di 2.500 prigionieri in vista dell'anniversario dell'indipendenza, che si terrà venerdì. Tuttavia non saranno rilasciati gli attivisti, ovvero coloro condannati per "propaganda" contro lo Stato o per tentativo di rovesciare il regime comunista. In anni precedenti era stata concessa l’amnistia a molti più prigionieri: 18mila nel 2015 e 3mila l’anno scorso.

MYANMAR

Oltre 5mila civili sono fuggiti da più di 10 villaggi nello stato di Rakhine dopo che i combattimenti sono scoppiati martedì notte tra le truppe della giunta e l’Arakan Army, la milizia etnica che controlla l’area. I combattimenti tra le parti sono ricominciati a luglio dopo una tregua di un anno e mezzo. Le persone hanno abbandonato i villaggi nelle municipalità di Rathedaung e di Mrauk U.

RUSSIA

I risparmiatori russi hanno perso quasi del tutto i propri risparmi dall’inizio della guerra in Ucraina, come rivela un sondaggio di “Alfastrakhovanja”. Solo il 19% ha risposto di non aver perso nulla, del restante 81% un quarto afferma di aver perso tutto, in media è stato dilapidato circa il 30%, soprattutto per l’impossibilità di usare le carte a causa delle sanzioni.